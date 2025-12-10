Ce n’est plus un secret : aujourd’hui beaucoup d’entre nous cumulent plusieurs abonnements pour suivre leurs films, séries, documentaires ou matchs préférés. Un pour le cinéma, un pour le sport, un pour les séries, un autre pour les nouveautés… Résultat : des applications, des comptes, des identifiants, des prélèvements, et des factures qui s’additionnent sans qu’on s’en rende vraiment compte.

Avec CANAL+ La Totale, cette cacophonie s’arrête net. L’idée est simple mais radicale : réunir tout ce dont vous avez besoin (cinéma, séries, streaming, sport) en un seul abonnement à 40 € par mois. Plus besoin de jongler. Plus besoin de se souvenir des mots de passe. Plus besoin de multiplier les prélèvements. Juste un seul abonnement, clair, complet, prêt à l’emploi.