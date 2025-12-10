L'imprimante photo portable trouve sa place dans un sac ou une poche. Elle convient pour immortaliser un anniversaire, un voyage, une sortie entre amis. Le format des tirages reste pratique pour les albums, les agendas ou même pour décorer un bureau.

On choisit facilement entre une photo bordée pour écrire un message ou une image sans marge pour un rendu plus large. L'application mobile simplifie la personnalisation, avec des filtres ou cadres ludiques. Certains diront que cette accessibilité donne envie d'imprimer plus souvent, rien que pour le plaisir de partager une image sur le vif.