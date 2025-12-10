La promotion du jour chez Amazon met l’accent sur un accessoire photo facile à transporter. Ceux qui cherchent un cadeau utile et créatif y trouveront une solution idéale pour les souvenirs imprimés.
Kodak Mini 2 Retro tombe à 74,94 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu sur ce modèle. L'imprimante compacte imprime des photos durables, prêtes à être partagées ou offertes. On retrouve un format nomade et des fonctions pensées pour simplifier l'impression à la maison ou en déplacement.
L'imprimante portable permet d'imprimer des souvenirs sur papier sans attendre. Son format réduit facilite le transport, que ce soit pour un week-end ou une fête de famille. Les photos résistent aux traces de doigts et à l'eau, ce qui assure une bonne tenue dans le temps.
- Technologie d'impression 4PASS avec plastification en couches pour des photos résistantes à l'eau et aux traces de doigts
- Format photo pratique de 5,4 x 8,6 cm, adapté aux albums ou à l'affichage
- Fonctionne avec une application mobile incluant filtres, cadres et outils d'embellissement
- Deux types de tirages disponibles : avec marge pour annoter ou sans bordure pour maximiser la surface d'image
- Impression limitée aux formats 5,4 x 8,6 cm, pas de tirage plus grand possible
- Nécessite l'achat régulier de recharges de papier spécifiques
- Usage optimal uniquement avec l'application dédiée sur smartphone
Des souvenirs imprimés partout, sans effort
L'imprimante photo portable trouve sa place dans un sac ou une poche. Elle convient pour immortaliser un anniversaire, un voyage, une sortie entre amis. Le format des tirages reste pratique pour les albums, les agendas ou même pour décorer un bureau.
On choisit facilement entre une photo bordée pour écrire un message ou une image sans marge pour un rendu plus large. L'application mobile simplifie la personnalisation, avec des filtres ou cadres ludiques. Certains diront que cette accessibilité donne envie d'imprimer plus souvent, rien que pour le plaisir de partager une image sur le vif.
Un prix ajusté pour une utilisation simple
Amazon propose le Kodak Mini 2 Retro à 74,94 €. Ce modèle compact reste simple à utiliser au quotidien, sans réglages complexes. L'impression instantanée s'adapte à un usage familial ou entre amis, sans contrainte technique.
L'ensemble s'adresse à ceux qui cherchent une solution rapide pour conserver ou offrir des souvenirs papier, en limitant l'encombrement et sans se ruiner.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts
- ⚡️ Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €