Le Fire TV Stick 4K s'affiche à 29,99 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle, avec 57 % de réduction. Ce lecteur compact s'installe discrètement derrière un téléviseur et permet d'accéder rapidement à une large sélection d'applications de streaming.

On profite ainsi du Wi-Fi 6 pour un visionnage fluide, même si plusieurs appareils partagent la connexion. L'appareil gère aussi la 4K, le Dolby Vision, le HDR10+ et le son Dolby Atmos, pour une expérience simple qui met la qualité d'image et de son à portée de tous.