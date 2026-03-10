La majorité des souris classiques imposent au poignet un angle de 0°, paume vers le bas, poignet en torsion. La Logitech Lift corrige ça avec une inclinaison à 57°, la position dite "poignée de main" : naturelle, détendue, validée par les ergonomes. En pratique, les testeurs rapportent une adaptation quasi immédiate, contrairement à d'autres souris verticales dont la transition peut prendre plusieurs jours.

Pour quelqu'un qui passe six à huit heures par jour devant un Mac, ce n'est pas un accessoire de confort, c'est une mesure de prévention. Et la Lift est 22% plus compacte que la MX Vertical, ce qui la rend directement accessible aux petites et moyennes mains.