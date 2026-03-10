La Logitech Lift pour Mac est en promotion à 69,99 € au lieu de 79,99 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, du 10 au 16 mars 2026. Souris verticale ergonomique inclinée à 57°, clics et molette 100% silencieux, Bluetooth multipoint 3 appareils, 4 boutons personnalisables et autonomie de 2 ans sur une pile AA : disponible sept jours seulement.
Les Ventes Flash de Printemps Amazon, c'est rarement l'occasion de trouver une bonne affaire sur un accessoire qui change vraiment quelque chose au quotidien. Là, c'est différent. La Logitech Lift pour Mac résout un problème que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il devienne douloureux : le poignet en torsion forcée après des heures passées sur une souris plate. Jusqu'au 16 mars à 23h59, elle passe à 69,99 €, soit 10 € de moins qu'une Magic Mouse qui, paradoxalement, aggrave exactement ce problème.
Une inclinaison idéale pour une position naturelle
La majorité des souris classiques imposent au poignet un angle de 0°, paume vers le bas, poignet en torsion. La Logitech Lift corrige ça avec une inclinaison à 57°, la position dite "poignée de main" : naturelle, détendue, validée par les ergonomes. En pratique, les testeurs rapportent une adaptation quasi immédiate, contrairement à d'autres souris verticales dont la transition peut prendre plusieurs jours.
Pour quelqu'un qui passe six à huit heures par jour devant un Mac, ce n'est pas un accessoire de confort, c'est une mesure de prévention. Et la Lift est 22% plus compacte que la MX Vertical, ce qui la rend directement accessible aux petites et moyennes mains.
Version Mac : ce qui la différencie de la Lift standard
La Logitech Lift pour Mac est optimisée pour l'écosystème Apple sur trois points :
- Coloris blanc cassé assorti à l'esthétique MacBook, iMac et Magic Mouse
- Compatibilité iPadOS native en Bluetooth direct, sans adaptateur
- Logi Options+ pour Mac : 4 boutons personnalisables avec des actions dédiées Mission Control, Exposé, Launchpad et commutation multi-appareils
Le multipoint Bluetooth permet de basculer entre MacBook, iMac et iPad d'un simple clic, sans déconnecter manuellement.
Logitech Lift pour Mac vs Magic Mouse
|Critère
|Logitech Lift pour Mac
|Apple Magic Mouse
|Prix
|69,99 €
|85 €
|Ergonomie
|Verticale 57°
|Plate, pronation forcée
|Clics silencieux
|Oui
|Non
|Utilisable en charge
|Oui (pile AA)
|Non
|Autonomie
|2 ans
|~2 mois
|Boutons personnalisables
|4
|0
|Multi-appareils
|3 appareils
|1 appareil
✅ Les points forts
- 69,99 € jusqu'au 16 mars : meilleur prix observé sur cette référence
- Ergonomie à 57° : réduction des tensions de poignet, adaptation immédiate
- Clics et molette 100% silencieux : idéal en open space ou en réunion
- Autonomie 2 ans sur une pile AA incluse
- Multipoint 3 appareils : MacBook, iMac et iPad commutables en un clic
❌ Les limites
- Promotion expirante le 16 mars : prix plein de 79,99 € reprend ensuite
- Pas adaptée aux grandes mains : format compact pénalisant au-delà d'une taille L
- Pas de défilement horizontal sur la molette
- Design peu nomade : encombrant dans un sac de voyage léger
Notre verdict sur cette offre
La Logitech Lift pour Mac est notée 5 étoiles par Les Numériques et désignée meilleure souris ergonomique accessible du marché pour les petites et moyennes mains. À 69,99 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, c'est 10 € de moins qu'une Magic Mouse qui impose exactement la posture qu'elle corrige. L'offre expire le 16 mars à 23h59, sans visibilité sur la prochaine promotion avant l'été.
Les Ventes Flash de Printemps : 7 jours pour en profiter
Les Ventes Flash de Printemps Amazon se tiennent du 10 au 16 mars 2026, accessibles à tous les clients Amazon sans condition d'abonnement Prime. De nouvelles offres sont dévoilées deux fois par jour. La promotion sur la Logitech Lift pour Mac est active pour toute la durée de l'événement, après le 16 mars, le prix habituel de 79,99 € reprend automatiquement.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète