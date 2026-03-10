C'est l'argument qui revient dans tous les tests : avec un animal de compagnie à la maison, les aspirateurs classiques capitulent rapidement. Les poils s'enroulent autour de la brosse, bloquent la rotation, coupent l'aspiration, et c'est la corvée de démêlage manuel à chaque session. La brosse Motorbar du V8 Cyclone est conçue pour démêler automatiquement les poils d'animaux et les cheveux longs pendant l'aspiration, sans intervention. Résultat : une puissance constante du premier coup de balai au dernier, sans interruption.

La tête s'adapte également aux transitions moquette/parquet sans réglage, et reste bien plaquée au sol même en position basse grâce à son articulation centrale.