La liseuse numérique a longtemps été perçue comme un accessoire de niche, mais le Kindle Paperwhite s’est progressivement imposé comme la référence du genre, plébiscitée aussi bien par les lecteurs occasionnels que par les grands dévoreurs de romans. Cette nouvelle génération reprend les atouts de son prédécesseur (étanchéité, éclairage réglable, accès à la boutique Kindle) en y ajoutant un écran 7 pouces avec meilleur contraste et une vitesse de changement de page 25% supérieure.

L’offre de printemps porte ici sur la version sans publicités, ce qui constitue un vrai confort d’usage au quotidien. Si vous souhaitez en profiter, le Kindle Paperwhite nouvelle génération est disponible à 144,99 € sur Amazon pendant toute la durée des ventes flash.