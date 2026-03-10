Pendant dix ans, lire sur Kindle signifiait lire en noir et blanc. C'était parfait pour les romans. C'était frustrant pour les BD, les mangas, les couvertures et les magazines numériques qui perdaient toute leur substance dans des nuances de gris. La Kindle Colorsoft rompt avec cette limite grâce à l'E-Ink Kaleido 3 : 4 096 couleurs affichées avec une luminosité de 136 cd/m², la plus haute jamais mesurée sur une liseuse couleur en test.

Le résultat ne rivalise pas avec un écran OLED, l'E-Ink reste de l'encre électronique, mais il offre des teintes suffisamment riches pour lire une BD ou un manga comme sur papier, sans les reflets d'une tablette en plein soleil. C'est précisément ce que les lecteurs de contenus graphiques attendaient depuis des années.