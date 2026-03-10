Du 10 au 16 mars 2026, Amazon relance l’un de ses événements promotionnels les plus attendus du premier semestre. Contrairement au Prime Day, cet événement est ouvert à tous les clients, membres Prime ou non, un avantage non négligeable pour profiter des meilleures offres sans condition d’abonnement.

Pour ce premier jour, la sélection couvre un large éventail de catégories : maison connectée avec les produits Amazon Echo et Blink, high-tech avec le Kindle Paperwhite et la Fire TV Stick, jardin avec les tondeuses Dreame, et entretien du foyer avec aspirateurs laveurs et nettoyeur haute pression Kärcher.

Les remises sont solides, certaines dépassant les 50%, ce qui est rare en dehors du Black Friday ou des Prime Days. Les offres flash sont renouvelées deux fois par jour (matin et soir) et les stocks s’épuisent parfois en quelques heures. Autant ne pas tergiverser.