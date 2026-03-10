Le marché des vidéoprojecteurs portables abordables s’est densifié ces deux dernières années, mais XGIMI reste l’une des rares marques à proposer des appareils aussi compacts avec une intégration logicielle sérieuse.

Ce MoGo 2 Pro dans sa version “New” (également désigné Gen 2) marque une évolution notable par rapport au modèle précédent : il embarque désormais Google TV à la place d’Android TV, ce qui lui ouvre enfin l’accès natif à Netflix, pierre d’achoppement des générations antérieures.

Il s’adresse aux cinéphiles nomades, aux petits appartements sans TV fixe et à ceux qui rêvent d’une vraie soirée cinéma en plein air sans se ruiner. Envie de tester l’expérience grand écran pour moins de 320€ ? Le XGIMI MoGo 2 Pro (New) est disponible en offre de printemps sur Amazon à 319 €.