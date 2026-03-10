Dès ce 10 mars, les Ventes Flash de Printemps Amazon proposent le XGIMI MoGo 2 Pro dans sa nouvelle génération à 319 €, soit 130 € de moins que son prix habituel. Un vidéoprojecteur portable qui corrige les défauts les plus reprochés à ses prédécesseurs.
Le marché des vidéoprojecteurs portables abordables s’est densifié ces deux dernières années, mais XGIMI reste l’une des rares marques à proposer des appareils aussi compacts avec une intégration logicielle sérieuse.
Ce MoGo 2 Pro dans sa version “New” (également désigné Gen 2) marque une évolution notable par rapport au modèle précédent : il embarque désormais Google TV à la place d’Android TV, ce qui lui ouvre enfin l’accès natif à Netflix, pierre d’achoppement des générations antérieures.
Il s’adresse aux cinéphiles nomades, aux petits appartements sans TV fixe et à ceux qui rêvent d’une vraie soirée cinéma en plein air sans se ruiner. Envie de tester l’expérience grand écran pour moins de 320€ ? Le XGIMI MoGo 2 Pro (New) est disponible en offre de printemps sur Amazon à 319 €.
Un passage à Google TV qui change vraiment la donne
La remise de 29% ramène ce projecteur à son prix le plus bas observé ce mois-ci, dans un contexte où la concurrence sur ce segment reste vive. Ce qui rend cette version “New” particulièrement intéressante, c’est précisément sa migration vers Google TV : les utilisateurs accèdent désormais à Netflix de façon native, à plus de 5 000 applications via le Google Play Store, et à Chromecast intégré pour la diffusion sans fil depuis un smartphone.
Les Numériques avaient justement regretté l’absence de Netflix sur la version précédente du MoGo 2 Pro comme un frein sérieux, ce problème est désormais résolu. À 319 €, l’arbitrage entre ce projecteur et une TV d’entrée de gamme mérite d’être posé sérieusement.
Un compact de moins d’1,1 kg pensé pour voyager et s’installer n’importe où
Avec un poids inférieur à 1,1 kg et une alimentation via USB-C compatible batterie externe 65 W, ce MoGo 2 Pro (New) est l’un des rares projecteurs Full HD à pouvoir fonctionner sans prise secteur fixe. La technologie ISA d’XGIMI prend en charge l’autofocus, la correction automatique du trapèze et l’évitement des obstacles à la projection : l’image se recadre en quelques secondes, même posé en angle sur une table basse.
Ses deux haut-parleurs de 8 W avec Dolby Audio offrent un rendu sonore appréciable pour un appareil de ce gabarit, suffisant pour une soirée en petit comité sans avoir à brancher un système audio externe. Clubic avait noté, lors de son test du MoGo Pro original, que la marque XGIMI se distingue par la qualité de finition et la cohérence de son écosystème logiciel, un héritage que cette nouvelle génération prolonge.
Face au Dangbei Atom et au BenQ GP20, où se situe ce XGIMI ?
À ce niveau de prix, le XGIMI MoGo 2 Pro (New) se confronte à des concurrents comme le Dangbei Atom ou le BenQ GP20, généralement mieux lotis en luminosité mais moins bien intégrés côté logiciel ou moins compacts. Les 430 ISO lumens restent la principale contrainte de ce projecteur : dans les faits, une utilisation confortable impose une obscurité quasi totale, ce qui limite son intérêt en plein jour ou dans une pièce baignée de lumière naturelle.
Ce projecteur est-il fait pour votre espace de vie ?
Projeter une image de 80 à 120 pouces dans son salon ou sa chambre, c’est séduisant : mais cela demande d’adapter son environnement. Avant de valider votre commande, voici ce que ce MoGo 2 Pro apporte réellement et où il montre ses limites.
✅ Les points forts
- Google TV natif avec Netflix intégré : la grande lacune des générations précédentes est enfin comblée
- Moins d’1,1 kg et alimentation USB-C : un des projecteurs Full HD les plus portables du marché à ce prix
- Technologie ISA pour l’autofocus et la correction automatique du trapèze : installation en quelques secondes
- 2×8 W Dolby Audio : qualité sonore satisfaisante pour les usages nomades sans enceinte externe
- 430 ISO lumens avec couverture DCI-P3 à 90% et standard D65 : fidélité colorimétrique au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix
- Source LED de 25 000 heures de durée de vie estimée : aucune ampoule à changer
- Protection oculaire intelligente : réduction automatique de la luminosité si une présence est détectée devant l’objectif
❌ Les points faibles
- 430 lumens restent insuffisants pour une utilisation en pleine lumière : une pièce sombre reste indispensable pour une image confortable
- Contraste limité, inhérent à la technologie LED DLP dans cette gamme de prix — pas idéal pour les films avec de nombreuses scènes sombres
- Pas de batterie intégrée : l’usage nomade nécessite une batterie externe 65 W, vendue séparément
- Résolution native Full HD uniquement : la compatibilité 4K est simplement du passage de signal, sans rendu natif en 4K
- Pas de compensation de mouvement (MEMC), ce qui peut générer un léger effet de judder sur certains contenus filmiques
✅ Verdict de la rédaction :
À 319 €, le XGIMI MoGo 2 Pro (New) est une proposition solide pour tous ceux qui veulent plonger dans le grand écran sans investir dans une TV XXL ni dans un projecteur home cinema encombrant. Cette offre de printemps s’adresse en priorité aux amateurs de soirées ciné en chambre ou en extérieur, aux petits espaces qui ne peuvent accueillir un grand écran fixe, et aux utilisateurs qui veulent un streaming clé en main grâce à Google TV.
En revanche, si votre salon est lumineux, si vous souhaitez regarder vos contenus en 4K natif, ou si vous cherchez un son capable de faire vibrer les murs, mieux vaut regarder du côté d’un projecteur plus puissant ou d’une TV OLED en promotion. Pour les autres, les Ventes Flash de Printemps font de ce 10 mars une bonne fenêtre pour franchir le cap du grand écran nomade.
