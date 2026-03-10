Transformer un téléviseur non connecté en véritable hub de streaming pour moins de 30€, c’est précisément la promesse du Fire TV Stick HD dans sa nouvelle génération lancée fin 2024. Disponible le premier jour des Ventes Flash de Printemps Amazon, ce modèle d’entrée de gamme de la gamme Fire TV prend la succession du Fire TV Stick Lite, qu’Amazon a discrètement abandonné pour simplifier sa ligne de produits.

Il cible clairement les utilisateurs qui n’ont pas (encore) de TV 4K ou qui cherchent une solution abordable pour accéder à Netflix, Disney+, Prime Video, TF1+ ou Molotov sans se ruiner. Pour les curieux, l’offre est disponible directement sur Amazon à 26,99 €.