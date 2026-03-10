Les Ventes Flash de Printemps Amazon s’ouvrent ce 10 mars, et parmi les premières offres à surveiller, le Fire TV Stick HD passe à 26,99 € au lieu de 44,99 €, soit 40% de remise. Un tarif qui mérite qu’on s’y attarde, à condition de savoir exactement à qui cette clé HDMI s’adresse vraiment.
Transformer un téléviseur non connecté en véritable hub de streaming pour moins de 30€, c’est précisément la promesse du Fire TV Stick HD dans sa nouvelle génération lancée fin 2024. Disponible le premier jour des Ventes Flash de Printemps Amazon, ce modèle d’entrée de gamme de la gamme Fire TV prend la succession du Fire TV Stick Lite, qu’Amazon a discrètement abandonné pour simplifier sa ligne de produits.
Il cible clairement les utilisateurs qui n’ont pas (encore) de TV 4K ou qui cherchent une solution abordable pour accéder à Netflix, Disney+, Prime Video, TF1+ ou Molotov sans se ruiner. Pour les curieux, l’offre est disponible directement sur Amazon à 26,99 €.
40% de remise sur un produit déjà positionné comme l’entrée de gamme
À 44,99 € prix catalogue, le Fire TV Stick HD est déjà le modèle le plus accessible de la gamme Amazon ; le voir passer sous les 27 € dans le cadre des Ventes Flash de Printemps du 10 au 16 mars représente son tarif le plus compétitif du moment.
Clubic avait couvert son lancement en octobre 2024, soulignant que le modèle offre peu d’évolutions techniques par rapport à ses prédécesseurs, mais s’impose comme un choix cohérent pour qui n’a pas besoin de 4K. À ce prix, la barrière à l’entrée vers le streaming organisé et centralisé devient presque symbolique. Reste à vérifier que le profil technique correspond bien à vos attentes avant de confirmer votre panier.
Une clé Full HD, fluide et bien intégrée dans l’écosystème Amazon
Sous le capot, ce Fire TV Stick HD embarque un processeur Quad-Core cadencé à 1,7 GHz, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne, le tout sous Fire OS. Il gère la Full HD à 60 images par seconde, est compatible HDR10, HDR10+ et HLG, et assure un passthrough audio Dolby via HDMI ; suffisant pour la grande majorité des contenus disponibles sur les plateformes grand public.
La compatibilité HDMI ARC est un vrai atout pour les foyers qui souhaitent ne gérer qu’une seule télécommande, et la télécommande vocale Alexa incluse permet en plus de piloter les ampoules connectées, les caméras ou la sonnette Ring directement depuis le canapé.
Comme le rappelle la rédaction dans sa couverture du lancement, ce modèle s’adresse avant tout aux anciens téléviseurs et aux utilisateurs qui n’ont pas encore sauté le pas du streaming organisé
Face au Fire TV Stick 4K Select et au Chromecast, où se situe ce HD ?
Le Fire TV Stick HD joue délibérément dans une autre catégorie que le Fire TV 4K Select ou le Chromecast avec Google TV, qui prennent en charge la 4K, le Dolby Vision et le Wi-Fi 6. Si votre TV est compatible 4K et que vous souhaitez en tirer le meilleur parti, ces alternatives restent nettement plus pertinentes, même à un prix deux à trois fois supérieur.
Ce que ce stick apporte… et ce qu’il n’apporte pas
Pour les TV Full HD, les résidences secondaires, les petits budgets ou les profils débutants, ce Fire TV Stick HD remplit son contrat sans complication. Voici ce qu’il y a à retenir avant de passer commande.
✅ Les points forts
- Tarif très accessible à 26,99 € pendant les Ventes Flash, idéal pour une première clé de streaming
- Interface Fire OS fluide, bien structurée et compatible avec les principales plateformes françaises (Netflix, Disney+, TF1+, Molotov, myCanal, Spotify)
- Télécommande vocale Alexa intégrée pour piloter le streaming et les appareils domotiques compatibles
- Compatibilité HDR10, HDR10+ et HLG pour une image enrichie sur les TV Full HD récentes
- Compatible HDMI ARC, ce qui simplifie la gestion audio avec une barre de son
- Portable et nomade : se branche sur n’importe quel port HDMI, chez soi ou en déplacement
❌ Les points faibles
- Limité au Full HD 1080p : inutile d’espérer exploiter un téléviseur 4K avec ce modèle
- Pas de Dolby Vision, pas de Dolby Atmos natif, ni de Wi-Fi 6, des absences qui se ressentent face à la concurrence
- 1 Go de RAM seulement : la navigation reste fluide, mais pourrait montrer ses limites en multitâche ou avec des interfaces applicatives lourdes
- Interface Fire OS avec publicités affichées en page d’accueil, une pratique qu’Amazon maintient sur toute la gamme
- Peu d’évolutions techniques par rapport aux générations précédentes, selon le constat de Clubic lors de son lancement
✅ Verdict de la rédaction :
À 26,99 €, le Fire TV Stick HD est une réponse directe et sans fioritures à un besoin précis : connecter un téléviseur Full HD qui ne l’est pas encore, sans se prendre la tête ni vider son portefeuille. Cette offre de printemps s’adresse aux débutants en streaming, aux foyers qui cherchent une solution complémentaire dans une chambre ou une résidence secondaire, ou encore aux parents qui veulent offrir une TV connectée simple à prendre en main.
En revanche, si vous possédez déjà une TV 4K ou que vous cherchez la meilleure qualité d’image possible, il vaudra mieux orienter votre budget vers le Fire TV Stick 4K Select ou un Chromecast avec Google TV, même en dehors des ventes flash. À moins de 27 €, l’arbitrage est rapide à faire : et il joue clairement en faveur de cette offre pour les profils concernés.
