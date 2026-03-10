Les Ventes Flash de Printemps Amazon font descendre le Samsung Galaxy Z Fold6 256 Go à 1 047,99 €, soit 48% de moins que son tarif de lancement à 1 999 €, chargeur 25W inclus.
Le Samsung Galaxy Z Fold6 a marqué son époque en 2024 comme le smartphone pliable le plus abouti du marché, combinant un immense écran interne Dynamic AMOLED 7,6 pouces à 120 Hz, le Snapdragon 8 Gen 3 et la promesse d’un usage hybride entre smartphone et mini-tablette.
Nous lui avons consacré un test complet en août 2024, soulignant une construction irréprochable, des performances solides et une expérience logicielle particulièrement soignée sous One UI ; tout en notant que les évolutions face au Fold 5 restaient assez discrètes.
Le modèle en promotion ici est la version française déverrouillée 256 Go, coloris Gris, avec chargeur secteur 25W inclus dans la boîte ; un détail non négligeable quand d’autres constructeurs font l’impasse. Pour voir l’offre en détail, le Galaxy Z Fold6 est disponible à 1 047,99 € sur Amazon jusqu’au 16 mars
-48% sur le prix de lancement, mais le marché a bougé
Affichée à 1 999 € lors de son lancement en juillet 2024, la remise de 48% est indéniable sur le papier. Mais il faut la replacer dans son contexte : en mars 2026, le Galaxy Z Fold6 est une génération précédente, le Galaxy Z Fold7 est sorti depuis avec un Snapdragon 8 Elite, un capteur principal de 200 MP et un écran interne agrandi à 8 pouces.
Sur les comparateurs de prix, le Z Fold6 s’échange déjà autour de 999 à 1 050 € selon les coloris et revendeurs, ce qui signifie que le prix Amazon ce 10 mars représente davantage un alignement sur le marché secondaire qu’une remise exceptionnelle par rapport aux offres concurrentes. Ce contexte ne disqualifie pas l’offre, mais il mérite d’être connu avant de valider son panier.
Un écran pliable de 7,6", des performances solides et Galaxy AI
Déployé, l’écran interne AMOLED 7,6 pouces offre une expérience multitâche sans équivalent sur smartphone : trois applications côte à côte, prise de notes en mode bureau, visionnage en plein format ; une expérience que l'on décrivait comme “un mini-ordinateur en main” lors de ses prises en main. Le Snapdragon 8 Gen 3 assure des performances robustes sans chauffe excessive, et Galaxy AI ajoute des fonctionnalités concrètes comme Circle to Search, Live Translate et les outils de reformulation dans les applications Samsung.
Triple capteur photo (50 + 12 + 10 MP) avec nouveau moteur ProVisual, batterie de 4 400 mAh et certification IP48 complètent un profil technique haut de gamme, même en 2026. Notre expert notait toutefois que la pliure reste visible à l’écran interne et que la charge à 25W accuse un retard certain face à la concurrence asiatique.
Face au Galaxy Z Fold7 et au Google Pixel 9 Pro Fold, que vaut ce Fold6 ?
Le Galaxy Z Fold7 surclasse clairement le Fold6 sur la photo (200 MP vs 50 MP), la connectivité (Wi-Fi 7 vs Wi-Fi 6E) et la puissance brute du Snapdragon 8 Elite ; mais son tarif reste nettement supérieur. Le Google Pixel 9 Pro Fold et l’OnePlus Open représentent des alternatives sérieuses dans cette gamme de prix, avec des arguments différents sur la photo et l’ergonomie, ce qui justifie une comparaison avant tout achat.
Ce pliable premium est-il fait pour vous en 2026 ?
Acheter un flagship d’une génération précédente, surtout dans le segment des pliables à forte rotation, demande de bien peser le pour et le contre. Voici le bilan objectif selon les tests disponibles.
✅ Les points forts
- Écran interne Dynamic AMOLED 7,6 pouces 120 Hz : l’une des meilleures dalles du marché pour le multitâche
- Snapdragon 8 Gen 3 : puissance suffisante pour au moins 3 à 4 ans d’usage confortable
- Construction premium avec Gorilla Glass Victus 2, cadre aluminium Armor et certification IP48
- Galaxy AI intégré (Circle to Search, Live Translate, outils de rédaction) mis à jour régulièrement
- Chargeur 25W inclus dans la boîte : une pratique qui se raréfie sur le haut de gamme
- Suivi logiciel garanti 7 ans par Samsung, jusqu’en 2031
- Résistance à l’eau IP48 et charnière renforcée pour une durabilité améliorée
- Autonomie de 23 heures de lecture vidéo annoncée, en progrès par rapport au Fold5
❌ Les points faibles
- Génération précédente : le Galaxy Z Fold7 est disponible avec des améliorations significatives sur la photo et la connectivité
- Remise moins exceptionnelle qu’annoncée : le prix de marché du Fold6 tourne déjà autour des 999-1050 € chez d’autres revendeurs
- Poids de 239 g et épaisseur au-dessus de la moyenne : pas un appareil pour toutes les poches
- Pliure encore visible sur l’écran interne, un défaut récurrent depuis le Fold4 pointé par Clubic
- Charge à 25W seulement : lente par rapport aux standards actuels du haut de gamme
- IP48 et non IPX8 : la résistance à la poussière n’est pas certifiée
- S Pen non fourni et non compatible avec ce modèle
✅ Verdict de la rédaction :
À 1 047,99 €, le Samsung Galaxy Z Fold6 reste un choix solide pour qui souhaite découvrir les smartphones pliables haut de gamme sans débourser le prix du Fold7.
Cette offre de printemps s’adresse en priorité aux utilisateurs qui veulent l’expérience multitâche grand écran de Samsung, avec la réassurance du SAV français, une garantie constructeur longue durée et Galaxy AI dans sa version éprouvée.
En revanche, si vous êtes déjà propriétaire d’un Fold5 ou si la photo mobile est votre priorité absolue, le saut vers le Fold6 sera peu convaincant ; et quelques centaines d’euros supplémentaires vous ouvriront la porte du Fold7 et de son capteur 200 MP. Le pliable Samsung reste une expérience à part, et à ce tarif, l’accès à cet univers n’a jamais été aussi direct.
