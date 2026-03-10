Le Samsung Galaxy Z Fold6 a marqué son époque en 2024 comme le smartphone pliable le plus abouti du marché, combinant un immense écran interne Dynamic AMOLED 7,6 pouces à 120 Hz, le Snapdragon 8 Gen 3 et la promesse d’un usage hybride entre smartphone et mini-tablette.

Nous lui avons consacré un test complet en août 2024, soulignant une construction irréprochable, des performances solides et une expérience logicielle particulièrement soignée sous One UI ; tout en notant que les évolutions face au Fold 5 restaient assez discrètes.

Le modèle en promotion ici est la version française déverrouillée 256 Go, coloris Gris, avec chargeur secteur 25W inclus dans la boîte ; un détail non négligeable quand d’autres constructeurs font l’impasse. Pour voir l’offre en détail, le Galaxy Z Fold6 est disponible à 1 047,99 € sur Amazon jusqu’au 16 mars