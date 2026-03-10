Le marché des robots tondeuses sans fil périphérique explose depuis deux ans, mais la majorité des modèles réellement autonomes se négocient encore bien au-dessus des 1 000 €. Le MOVA 600 (issu de la maison mère Dreame) a fait une entrée remarquée dans la sélection des meilleurs robots tondeuses de Clubic en 2025, précisément parce qu’il démocratise la technologie LiDAR 3D à un tarif plus accessible que ses concurrents directs.

Sans câble à enterrer ni station RTK à configurer, il s’installe en moins d’une heure et couvre jusqu’à 600 m² de pelouse en toute autonomie. Ce bon plan s’adresse aux propriétaires de jardins jusqu’à 600 m² qui cherchent à automatiser la tonte sans les contraintes des tondeuses traditionnelles à fil. Envie de creuser les détails avant de vous décider ?