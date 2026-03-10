Le MOVA 600, robot tondeuse sans fil embarquant un LiDAR 3D pour cartographier et délimiter le jardin sans câble ni antenne, passe à 648,99 € pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, soit 350€ de moins que son prix habituel.
Le marché des robots tondeuses sans fil périphérique explose depuis deux ans, mais la majorité des modèles réellement autonomes se négocient encore bien au-dessus des 1 000 €. Le MOVA 600 (issu de la maison mère Dreame) a fait une entrée remarquée dans la sélection des meilleurs robots tondeuses de Clubic en 2025, précisément parce qu’il démocratise la technologie LiDAR 3D à un tarif plus accessible que ses concurrents directs.
Sans câble à enterrer ni station RTK à configurer, il s’installe en moins d’une heure et couvre jusqu’à 600 m² de pelouse en toute autonomie. Ce bon plan s’adresse aux propriétaires de jardins jusqu’à 600 m² qui cherchent à automatiser la tonte sans les contraintes des tondeuses traditionnelles à fil. Envie de creuser les détails avant de vous décider ?
-35% sur une tondeuse robot que Clubic a testée et recommandée
Clubic a publié son test complet du MOVA 600 en mai 2025, avec une note de 8/10, et l’a intégré dans sa sélection des meilleures tondeuses robots disponibles en France dès le mois suivant. La rédaction y soulignait notamment que le MOVA 600 représente “probablement la meilleure affaire si vous avez moins de 250 m² et que vous voulez éviter à tout prix le fil périphérique ou le GPS”.
À 648,99 € pendant les Ventes Flash de Printemps du 10 au 16 mars, il s’approche d’une zone tarifaire où son positionnement devient difficile à ignorer face aux Segway Navimow ou Ecovacs Goat, souvent plus chers pour un niveau d’équipement comparable. Les quelque 1 000 avis Amazon à 4,4/5 confirment que la satisfaction terrain est bien au rendez-vous.
Un LiDAR 3D haute précision qui élimine câble et antenne RTK
Le cœur de la proposition MOVA 600, c’est son capteur UltraView : un LiDAR 3D qui scanne l’environnement à 360° × 59° jusqu’à 30 mètres, génère un nuage de points en temps réel et construit une carte précise du jardin pendant les premiers passages. La première cartographie se fait en guidant manuellement le robot depuis l’application MOVAhome, comme une voiture télécommandée, ce qui prend environ 15 minutes pour un jardin de 500 m², selon les utilisateurs testeurs.
Dans son test, Clubic relève que la précision de positionnement est remarquable et que les passages sont “exactement identiques à chaque tonte”, une rigueur qui impose en revanche de penser à modifier l’angle de coupe régulièrement pour éviter les ornières en fin de saison. Le robot gère également deux cartes distinctes, idéal pour les propriétés avec des zones déconnectées comme un jardin de devant et un jardin de derrière.
Face au Mammotion Luba et au Segway Navimow, où se situe ce MOVA ?
Le MOVA 600 opte pour le LiDAR seul, sans RTK satellitaire ni caméra IA, là où des concurrents comme le Mammotion Luba AWD combinent GPS et vision pour une précision encore supérieure sur les très grands terrains. Cette approche simplifiée se traduit par une installation plus rapide et un prix d’accès plus bas, mais peut montrer ses limites sur les terrains de forme complexe ou très ombragés, où le LiDAR seul peut être moins fiable que le RTK.
Ce robot tondeuse est-il adapté à votre jardin ?
Avant de valider votre commande, il faut poser la question de la compatibilité réelle avec votre terrain : surface, relief, présence d’arbres ou de zones ombragées, et hauteur d’herbe habituelle. Voici ce que le MOVA 600 apporte concrètement : et là où il montre ses limites d’après le test Clubic.
✅ Les points forts
- 8/10 au test Clubic et intégré dans la sélection des meilleurs robots tondeuses 2025-2026
- Installation sans câble ni antenne RTK : délimitation entièrement virtuelle depuis l’application en moins d’une heure
- LiDAR 3D UltraView 360° × 59° jusqu’à 30 m : cartographie précise, évitement d’obstacles et navigation autonome
- Pentes jusqu’à 45% (24°) : l’un des meilleurs taux de franchissement dans sa catégorie de prix
- Niveau sonore inférieur à 60 dB : utilisable tôt le matin ou en soirée sans déranger le voisinage
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm par incréments de 5 mm, via molette manuelle robuste
- Gestion de deux cartes pour les propriétés à zones déconnectées
- Garantie 3 ans constructeur, soit le triple de la garantie standard du secteur
❌ Les points faibles
- Autonomie limitée : le robot doit se recharger régulièrement pour couvrir les 600 m² annoncés, ce que Clubic identifie comme la principale faiblesse du modèle
- Cartographie initiale manuelle obligatoire : il faut piloter le robot comme une télécommande lors du premier passage, sans cartographie automatique
- Aucun affichage ni LED sur l’appareil : impossible de connaître son statut sans ouvrir l’application
- Pas de changement automatique de direction de tonte : le risque de tranchées en fin de saison existe si l’utilisateur n’y pense pas
- Efficacité réduite en lisière de haie ou sur terrain en pointe, selon Clubic
- LiDAR seul sans RTK : moins précis que les solutions hybrides GPS + vision sur les terrains complexes ou très ombragés
- Rotation lente en mode manuel, peu réactif dans les virages serrés
✅ Verdict de la rédaction :
À 648,99 € avec une note de 8/10 au test Clubic et une place confirmée dans la sélection des meilleures tondeuses robots, le MOVA 600 constitue une opportunité réelle pour qui souhaitait franchir le cap du sans-fil sans débourser plus de 1 000 €. Cette offre de printemps s’adresse en priorité aux propriétaires de jardins de 200 à 600 m², relativement dégagés, avec des pentes modérées à importantes, et qui veulent une installation rapide sans creuser de tranchées pour un câble.
En revanche, si votre terrain dépasse les 600 m², présente beaucoup d’ombrage ou des formes très irrégulières, il vaudra mieux envisager un modèle avec RTK comme le Mammotion Luba, même à budget plus élevé. Pour les autres, les Ventes Flash de Printemps offrent ici une fenêtre concrète pour s’équiper avant la saison de tonte, et le timing est parfait.
