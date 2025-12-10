Amazon affiche une réduction de 30 % sur ce vidéoprojecteur à l’approche des achats de Noël. Sa rotation 360° et sa mise au point automatique facilitent une utilisation quotidienne, même en appartement.
Ce vidéoprojecteur passe aujourd'hui à 129,97 € chez Amazon, soit une baisse de 30 % par rapport au prix constaté habituellement. Avec sa compatibilité Netflix officielle et son support rotatif à 360°, il s'intègre facilement dans un salon ou une chambre.
L'appareil diffuse des contenus en 4K et propose un accès direct à de nombreuses applications. On peut, par exemple, regarder une série sur le mur du salon ou projeter un film au plafond, sans aucun branchement compliqué.
Ce vidéoprojecteur affiche une image lumineuse, même dans une pièce peu sombre. Il ajuste automatiquement la netteté et propose une utilisation simple, sans réglages compliqués. Sa courte focale permet de l'installer dans des espaces réduits, ce qui convient bien aux petits appartements ou à une chambre d'ado.
- Certifié Netflix officiel, accès direct à plus de 10 000 applications de streaming
- Luminosité élevée de 28 000 lumens pour une image nette même en plein jour
- Mise au point automatique AI et correction trapézoïdale verticale pour un cadrage rapide et précis
- Dolby Audio intégré, Bluetooth 5.2 bidirectionnel pour connecter un casque ou transformer l'appareil en enceinte
- Rotation 360° et courte focale (1,1:1), projection possible à partir de 2,4 m pour une image de 100 pouces
- Résolution native limitée à 1080p, l'affichage 4K reste en mode supporté et non natif
- Pas de protection contre les projections d'eau, usage extérieur limité par la météo
Une installation cinéma flexible et pratique chez soi
Le vidéoprojecteur s'adapte à votre espace de vie, qu'il s'agisse d'un salon, d'une chambre ou même d'une terrasse abritée. Sa connectivité WiFi rapide et son support rotatif permettent de projeter un film sur un mur ou au plafond, sans effort particulier.
La correction de l'image se fait de façon automatique et la compatibilité Bluetooth facilite le branchement d'une enceinte pour une ambiance plus immersive. Certains diront que ce type d'appareil transforme vraiment la manière de regarder une série ou un match entre amis. On peut facilement le déplacer ou le ranger, ce qui rend l'expérience agréable pour toute la famille.
Un prix bien placé pour un usage quotidien
Amazon affiche le vidéoprojecteur S29 à 129,97 €. Le format compact et la correction automatique font de ce modèle une solution pensée pour des soirées cinéma improvisées. Le fonctionnement silencieux limite les nuisances, même dans une petite pièce. Ce tarif reste compétitif pour un appareil aussi complet, qui s'adapte à un usage fréquent sans contrainte technique.
