Echo Pop tombe à 24,99 € avec une réduction de 55 %, soit le prix le plus bas jamais vu chez Amazon. Ce modèle compact s'intègre facilement dans une pièce. Il diffuse de la musique, gère des rappels et répond à la voix. La commande vocale simplifie l'accès à vos playlists ou à la météo du jour.

On peut trouver ce format pratique pour occuper un bureau ou une chambre, surtout si l'on cherche à limiter l'encombrement. Certains diront que l'essentiel est là, sans fioriture, mais l'usage reste fluide au quotidien.