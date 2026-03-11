Les Ventes Flash de Printemps Amazon battent leur plein jusqu’au 16 mars, et le rayon composants PC mérite un détour ; surtout dans un contexte où les prix de la RAM atteignent des sommets historiques.
Deuxième jour des Ventes Flash de Printemps chez Amazon, et les composants PC tiennent leur rang. L’événement commercial s’étale du 10 au 16 mars 2026 et balaie des centaines de milliers de références, mais ce sont les pièces de montage PC qui retiennent l’attention des passionnés de hardware, pour de bonnes raisons.
Le contexte de marché pèse lourd cette année. Depuis l’automne, les prix de la mémoire vive DDR5 ont littéralement décollé : certains kits 2×16 Go qui se négociaient autour de 140 à 150 € en septembre 2025 dépassent désormais 550 à 650 € selon les profils. Une pénurie structurelle alimentée par la demande des data centers et la contraction de l’offre des fabricants de puces mémoire. Conséquence directe : bâtir ou upgrader son PC en ce moment, ça se fait en évitant soigneusement le rayon RAM, aucun bon plan sérieux n’existe dans cette catégorie aujourd’hui…
La bonne nouvelle, c’est que le reste de l’écosystème PC tient bon. Processeurs, SSD NVMe, cartes mères, boîtiers, solutions de refroidissement : les offres Amazon de cette semaine confirment qu’il est encore possible de monter une machine performante à prix raisonnable. La sélection ci-dessous couvre deux écosystèmes, Intel Arrow Lake (LGA1851) et AMD AM4, pour répondre à des budgets et des usages très différents.
12 composants PC en promo pour les Ventes Flash Amazon
- Corsair 5000D Tempered Glass à 89,90 € au lieu de 213,90 €
- SSD Crucial P310 1 To à 159,99 € au lieu de 199,99 €
- Alimentation Corsair RM850E ATX 850 W à 99,90 € au lieu de 139,90 €
- Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 RGB à 41,56 € au lieu de 48,90€
- Carte mère Asus ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi à 370,99 € au lieu de 499,90 €
- Processeur Intel Core Ultra 7 265KF 20 cœurs à 236,99 € au lieu de 289,48€
- Disque dur WD Red Plus 12 To SATA à 289,99 € au lieu de 348,99 €
- Carte mère MSI B550M Pro VDH à 79,90 € au lieu de 113 €
- Ventirad Scythe Mugen 6 à 52 € au lieu de 65,99 €
- Watercooling Corsair iCUE Link H100i RGB à 88,48 € au lieu de 121,26 €
- Processeur AMD Ryzen 5 à 212,44 € au lieu de 279,90 €
- SSD Crucial T705 2 To avec dissipateur thermique blanc à 229,99 € au lieu de 269,99 €
Quels composants choisir selon votre projet ?
Monter un PC en mars 2026, c’est choisir entre deux trajectoires : la plateforme Intel Arrow Lake (LGA1851, DDR5 obligatoire) pour les configurations hautes performances, ou l’écosystème AMD AM4 pour les budgets plus sages, avec l’avantage non négligeable d’être compatible DDR4, ce qui contourne habilement la flambée actuelle des prix mémoire.
Corsair 5000D Tempered Glass : le boîtier mid-tower référence à -58%, adapté à toutes les configs ATX avec une gestion thermique soignée et une installation des composants bien pensée — idéal pour un build durable.
- Design élégant avec verre trempé
- Supporte alimentation ATX
- Compatibilité avec ventilateurs 120 et 140 mm
- Espace pour disques durs 3.5 et SSD 2.5
- Installation facile grâce à l'emplacement bas de l'alimentation
- Absence de ventilateur latéral inclus pour un refroidissement optimal
- Dimensions importantes pour les petits espaces
Asus ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi + Intel Core Ultra 7 265KF : le combo à considérer pour une configuration Arrow Lake orientée gaming exigeant ou création de contenu, la carte mère gère le Wi-Fi 7 et le Thunderbolt 4, tandis que le processeur 20 cœurs assure une polyvalence réelle.
- Compatibilité DDR5 pour une vitesse accrue
- Connectivité WiFi 7 ultrarapide
- 7 emplacements M.2 pour un stockage flexible
- AI Overclocking pour des performances optimisées
- PCIe 5.0 pour une bande passante améliorée
- Technologie complexe nécessitant une configuration avancée
- Disponibilité limitée de l'ASUS AI Advisor dans certaines régions
MSI B550M Pro VDH + AMD Ryzen 5 : le tandem AM4 pour une machine polyvalente à budget maîtrisé, compatible DDR4, ce choix évite d’emblée la problématique des prix RAM actuels et reste pertinent pour un usage bureautique ou gaming 1080p.
- Support des processeurs AMD Ryzen 3000
- Mémoire maximale de 128 Go
- Compatibilité HDD & SSD
- Ethernet Gigabit pour une connectivité rapide
- Résolution maximale de 4096 x 2160 pixels
- Pas de Wi-Fi intégré
- Niveaux RAID limités à 0, 1, 10
Corsair RM850E : une alimentation 80+ Gold 850 W qui absorbe sans broncher les configs avec GPU haut de gamme, à coupler idéalement avec le boîtier 5000D pour un build cohérent.
- Puissance élevée de 850W
- Certification 80 PLUS Gold
- Entièrement modulaire
- Compatibilité avec voltage 100-240V
- Refroidissement actif efficace
- Taille du ventilateur limitée à 12 cm
- Utilisation restreinte aux systèmes ATX
Corsair iCUE Link H100i RGB : le watercooling AIO 240 mm à moins de 90 € pour refroidir efficacement l’Intel Core Ultra 7 265KF, dont les températures peuvent grimper sous charge intensive.
- Refroidissement hybride efficace
- Ventilateurs RGB 120 mm
- Compatibilité Intel LGA 1700 et AMD AM5
- Hub système iCUE inclus pour une gestion centralisée
- Design épuré en blanc
- Installation complexe pour les débutants
- Nécessite espace suffisant dans le boîtier
Crucial T705 2 To avec dissipateur : le SSD PCIe 5.0 de référence pour les plateformes Z890, les débits annoncés dépassent les 14 000 Mo/s en lecture séquentielle, et la version avec dissipateur blanc apporte un soin esthétique bienvenu dans un build open-side.
- Vitesse de lecture jusqu'à 14500 Mo/s
- Vitesse d'écriture jusqu'à 12700 Mo/s
- Interface PCIe 5.0 x4 Gen5
- Dissipateur thermique pour meilleures performances
- Conception M.2 compacte
- Compatibilité limitée aux systèmes PCIe 5.0
- Pas de chiffrement matériel intégré
Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?
Le niveau des remises est honnête, parfois franchement solide. Le Corsair 5000D à -58% constitue l’affaire de cette sélection sans discussion : ce boîtier s’affiche habituellement autour de 200 €, et le voir sous les 90 € représente un écart significatif par rapport à son historique de prix. À l’autre bout du spectre, les réductions sur le Crucial T705 ou le Peerless Assassin 120 RGB restent plus modestes (15%), mais ces références sortent rarement des bornes tarifaires habituelles.
Le timing joue en faveur des acheteurs sur AM4. La carte mère MSI B550M Pro VDH à moins de 80 € ouvre une porte d’entrée crédible sur socket AM4, toujours compatible avec les Ryzen 5000 series. C’est une alternative sérieuse pour ceux qui décident de repousser leur migration vers AM5 dans l’attente d’une stabilisation des prix DDR5.
À noter que les stocks sur des références populaires comme le boîtier Corsair et le watercooling H100i ont tendance à s’épuiser rapidement lors des Ventes Flash Amazon, la temporalité compte.
Questions fréquentes avant d’acheter
Les Ventes Flash de Printemps Amazon durent-elles toute la semaine ?
L’événement se déroule du 10 au 16 mars 2026 inclus. Certaines offres sont ponctuelles et soumises à des limites de stock, les prix de cette sélection ne sont pas garantis actifs jusqu’au dernier jour.
Faut-il un abonnement Prime pour profiter des promotions ?
Non. Les Ventes Flash de Printemps sont accessibles à tous les clients Amazon sans Prime obligatoire. Les membres Prime bénéficient cependant de la livraison prioritaire, un avantage utile si vous souhaitez recevoir vos composants rapidement pour un montage ce week-end.
Pourquoi ne pas acheter de RAM en ce moment ?
Depuis octobre 2025, les prix de la DDR5 ont été multipliés par 3,5 à 4 en Europe selon les profils. Un kit 2×16 Go 6 000 MHz CL30 qui coûtait 150 € en septembre 2025 dépasse désormais 569 €. Aucune offre promotionnelle ne compense un tel niveau de hausse structurelle, sauf promo exceptionnelle ; mieux vaut attendre un retour à la normale, encore incertain pour 2026.
