Deuxième jour des Ventes Flash de Printemps chez Amazon, et les composants PC tiennent leur rang. L’événement commercial s’étale du 10 au 16 mars 2026 et balaie des centaines de milliers de références, mais ce sont les pièces de montage PC qui retiennent l’attention des passionnés de hardware, pour de bonnes raisons.

Le contexte de marché pèse lourd cette année. Depuis l’automne, les prix de la mémoire vive DDR5 ont littéralement décollé : certains kits 2×16 Go qui se négociaient autour de 140 à 150 € en septembre 2025 dépassent désormais 550 à 650 € selon les profils. Une pénurie structurelle alimentée par la demande des data centers et la contraction de l’offre des fabricants de puces mémoire. Conséquence directe : bâtir ou upgrader son PC en ce moment, ça se fait en évitant soigneusement le rayon RAM, aucun bon plan sérieux n’existe dans cette catégorie aujourd’hui…

La bonne nouvelle, c’est que le reste de l’écosystème PC tient bon. Processeurs, SSD NVMe, cartes mères, boîtiers, solutions de refroidissement : les offres Amazon de cette semaine confirment qu’il est encore possible de monter une machine performante à prix raisonnable. La sélection ci-dessous couvre deux écosystèmes, Intel Arrow Lake (LGA1851) et AMD AM4, pour répondre à des budgets et des usages très différents.