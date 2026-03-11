La X4 Air ne s’adresse pas au même profil que les caméras 360° de la gamme habituelle : avec 165 g sur la balance : soit 38 g de moins que la X4 classique, elle cible explicitement les voyageurs, vloggers et sportifs qui veulent oublier qu’ils ont une caméra dans la poche.

Ce Pack Démarrage, version Noir Graphite, intègre en plus du boîtier les accessoires essentiels pour débuter sans avoir à racheter quoi que ce soit immédiatement. Mieux encore, ses capteurs 1/1,8”, plus grands que ceux de la X4 standard, et son étanchéité jusqu’à 15 m en font techniquement un upgrade, pas un simple modèle allégé.