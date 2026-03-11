Lancée fin octobre 2025 comme la caméra 360° la plus légère de la gamme Insta360, la X4 Air passe à 349 € dans son Pack Démarrage pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon : soit 80 € de moins que son tarif habituel.
La X4 Air ne s’adresse pas au même profil que les caméras 360° de la gamme habituelle : avec 165 g sur la balance : soit 38 g de moins que la X4 classique, elle cible explicitement les voyageurs, vloggers et sportifs qui veulent oublier qu’ils ont une caméra dans la poche.
Ce Pack Démarrage, version Noir Graphite, intègre en plus du boîtier les accessoires essentiels pour débuter sans avoir à racheter quoi que ce soit immédiatement. Mieux encore, ses capteurs 1/1,8”, plus grands que ceux de la X4 standard, et son étanchéité jusqu’à 15 m en font techniquement un upgrade, pas un simple modèle allégé.
-19% sur un modèle sorti il y a moins de 6 mois
Disponible depuis fin octobre 2025, l’Insta360 X4 Air est un produit récent, et le voir perdre 80 € en moins de six mois est une bonne nouvelle pour les acheteurs qui attendaient un premier coup de pouce tarifaire. Nous avons couvert son lancement en soulignant que cette caméra pourrait bien accompagner les aventures du printemps comme peu d’autres appareils peuvent le faire, grâce à son format minimaliste et sa philosophie “filmez d’abord, cadrez plus tard”. Les Ventes Flash de Printemps du 10 au 16 mars créent une fenêtre que peu d’autres périodes de l’année peuvent égaler sur ce type de produit récent.
Capteurs 1/1,8”, 8K Active HDR et stabilisation FlowState : ce qui compte vraiment
La X4 Air embarque deux capteurs 1/1,8”, plus grands que ceux de la X4 standard (1/2”), ce qui se traduit par un meilleur rendu en basse lumière et une gestion des contrastes plus fine, notamment grâce au mode Active HDR en 8K à 30 ips ; un mode qui restait limité à 5K sur la X4 classique. La stabilisation FlowState reste l’une des meilleures du marché toutes caméras d’action confondues, avec un verrouillage d’horizon à 360° qui maintient l’image droite même lors de passages sportifs intenses.
Les objectifs sont remplaçables sans outil, une sécurité concrète lors des pratiques outdoor où un choc peut tout compromettre. Le pare-vent intégré, souvent vendu séparément sur les modèles concurrents, est un détail qui fait la différence lors des prises de vues en extérieur. Enfin, comme le signalait notre journaliste lors du lancement, la fonction “filmez d’abord, cadrez plus tard” change radicalement la relation à la caméra : plus besoin de pointer, il suffit d’enregistrer.
Face à la X4 classique et à la X5, quelle place pour cette X4 Air ?
La X4 Air dépasse la X4 classique sur la qualité d’image, les capteurs et l’étanchéité, mais lui cède l’avantage sur l’autonomie globale (88 min vs 135 min en usage normal) et les options de ralenti (4K 50 ips vs 4K 100 ips). Face à la X5, la X4 Air reste dans l’ombre sur les performances en très basse lumière et sur la résolution photo, mais elle se justifie pleinement par son poids et son tarif sensiblement plus accessible.
Cette caméra est-elle faite pour votre usage ?
La X4 Air est née pour être oubliée dans la poche et sortie à l’instant décisif. Avant de valider votre commande, voici ce qu’elle apporte concrètement selon les tests disponibles, et où elle montre ses limites.
✅ Les points forts
- 165 g : la X4 Air est la caméra 360° 8K la plus légère de la gamme Insta360, idéale pour les sports et les voyages
- Capteurs 1/1,8” plus grands que la X4 standard : meilleur rendu en basse lumière et meilleure gestion des contrastes
- Active HDR 8K à 30 ips : un mode absent de la X4, pour des images riches en détails dans les hautes lumières et les ombres
- Stabilisation FlowState et verrouillage d’horizon à 360° : une des meilleures stabilisations du marché
- Étanchéité jusqu’à 15 m (vs 10 m sur la X4 classique) : plus polyvalente en milieu aquatique
- Objectifs remplaçables sans outil : protection contre la casse sans changer toute la caméra
- Pare-vent intégré et contrôle gestuel/vocal 2.0
- Pack Démarrage : accessoires essentiels inclus dès la boîte
❌ Les points faibles
- Autonomie limitée à 88 minutes en 8K à 30 ips : insuffisante pour une journée complète sans recharge
- Chauffe signalée en enregistrement 8K prolongé, particulièrement en intérieur
- Résolution photo de 29 Mpxl seulement, contre 72 Mpxl sur la X4 classique : un recul significatif pour les photographes
- Pas de ralenti 4K 100 ips : limité à 4K 50 ips, un cran en dessous de la X4 standard
- Nécessite une carte microSD rapide (UHS-I Speed Grade 3 ou V30 minimum) pour l’enregistrement 8K, vendue séparément
- La perche à selfie invisible : pourtant centrale dans la communication Insta360, est vendue séparément
✅ Verdict de la rédaction :
À 349 € en Pack Démarrage, l’Insta360 X4 Air représente une entrée convaincante dans l’univers de la vidéo 360° pour qui veut un appareil qu’on emporte partout sans y penser, avec une qualité d’image supérieure à la X4 classique et une étanchéité de 15 m. Cette offre de printemps s’adresse en priorité aux voyageurs, vloggers outdoor et sportifs à la recherche d’un outil léger capable de capturer tous les angles sans préparation.
En revanche, si vous faites des vidéos longues en tournage continu, si la photo haute résolution est votre priorité ou si vous avez besoin de ralentis poussés, la X4 classique reste plus appropriée, et la X5 s’impose si la basse lumière est votre terrain de jeu. Pour les aventuriers de printemps qui veulent tout filmer sans contrainte, le moment est bien choisi.
