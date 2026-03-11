Les Ventes Flash de Printemps Amazon affichent le Crucial P310 4 To NVMe PCIe Gen4 à 358,99€, soit une remise de 8% sur les 389,99€ catalogue. Une remise modeste sur un SSD aux performances solides en usage courant ; mais qui mérite qu’on pose honnêtement la question du prix avant de valider son panier.
Le Crucial P310 s’est imposé comme l’entrée de gamme PCIe Gen4 de la marque américaine, disponible en formats 2230 et 2280, avec des capacités allant de 500 Go à 4 To. Sa promesse est claire : des vitesses séquentielles annoncées jusqu’à 7 100 Mo/s en lecture pour un tarif contenu, avec une compatibilité étendue aux PC portables, PC de bureau et consoles portables comme le Steam Deck ou la ROG Ally.
C’est un SSD pensé pour les utilisateurs qui souhaitent passer d’un disque SATA ou d’un NVMe Gen3 vieillissant à une solution Gen4 moderne, sans nécessairement viser le très haut de gamme. Le bon plan s’adresse donc aux joueurs, créateurs et utilisateurs exigeants cherchant à muscler le stockage de leur machine.
Une remise de 8% sur un SSD dont le prix varie selon les revendeurs
Soyons directs : une remise de 8% est l’une des plus faibles que l’on puisse rencontrer dans le cadre de Ventes Flash, et ce Crucial P310 4 To se négocie autour de 285 à 299 € chez plusieurs revendeurs concurrents au moment même de cette promotion Amazon.
À 358,99 €, le tarif Amazon se situe donc sensiblement au-dessus des meilleures offres disponibles actuellement sur le marché, ce qui fragilise l’argument du bon plan. Les Ventes Flash de Printemps Amazon du 10 au 16 mars restent une bonne fenêtre pour les achats tech, mais pour ce modèle précis, un rapide passage sur un comparateur de prix s’impose avant de confirmer votre commande.
Des performances Gen4 honnêtes, pensées pour l’usage courant
En lecture séquentielle, le P310 affiche jusqu’à 7 100 Mo/s, un chiffre conforme à la Gen4, mais ses performances en lecture/écriture aléatoires sur petits blocs restent dans la moyenne de sa catégorie, sans dépasser les références comme le Crucial T705 ou le Samsung 990 Pro.
Son efficacité énergétique constitue un argument pertinent pour les laptops, avec un rapport performances/consommation amélioré de 40% par rapport à la génération précédente selon Crucial, un atout concret pour qui utilise son appareil sur batterie.
Le format 2280 standard garantit une compatibilité maximale avec la quasi-totalité des PC portables, PC de bureau et cartes mères récentes, ainsi qu’avec la PS5 pour étendre sa bibliothèque de jeux. La garantie limitée de 5 ans complète un profil rassurant pour un investissement à long terme.
Face au WD SN850X et au Samsung 990 Pro, quelle place pour ce P310 ?
Le Crucial P310 repose sur de la mémoire NAND de type QLC (4 bits par cellule) sans cache DRAM dédié, là où des concurrents directs comme le WD SN850X ou le Samsung 990 Pro utilisent de la TLC avec DRAM, une architecture qui offre de meilleures performances en écriture soutenue et une endurance supérieure sur le long terme.
Pour les usages intensifs : montage vidéo lourd, transferts massifs en continu, cette différence se ressent ; pour le gaming et la bureautique courante, le P310 reste tout à fait compétitif.
Ce SSD est-il adapté à vos besoins réels ?
Un SSD se choisit selon l’usage, la charge de travail et l’enveloppe budgétaire. Voici ce que le Crucial P310 4 To apporte concrètement — et où il montre ses limites techniques.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 7 100 Mo/s en lecture séquentielle : des débits Gen4 conformes aux attentes pour le gaming et la bureautique
- Capacité de 4 To : idéale pour stocker une grande bibliothèque de jeux, des projets photo/vidéo ou doubler un stockage existant
- Format 2280 standard : compatible PC portables, PC de bureau, PS5 et consoles portables comme le Steam Deck
- Efficacité énergétique améliorée de 40% par rapport au modèle Gen4 précédent de Crucial
- Garantie limitée de 5 ans pour un investissement serein
- Installation simple en remplacement d’un SATA ou NVMe Gen3 vieillissant, sans configuration particulière
- Fonctionnement silencieux et faible chauffe en usage standard
❌ Les points faibles
- Remise de seulement 8% : peu significative, et le prix Amazon dépasse les tarifs observés chez d’autres revendeurs (autour de 285-299 €)
- Mémoire QLC sans cache DRAM : performances en écriture soutenue inférieures aux SSD TLC avec DRAM pour les charges de travail lourdes
- Légère chauffe signalée sous charge intense sans dissipateur thermique intégré
- Les chiffres de performances annoncés (7 100 Mo/s) sont des vitesses séquentielles de pointe, moins représentatives des usages courants que les débits en lecture/écriture aléatoires
✅ Verdict de la rédaction :
Le Crucial P310 4 To est un SSD NVMe Gen4 solide pour les usages courants : gaming, démarrage rapide de Windows, lancement d’applications et stockage volumétrique à des vitesses que les disques SATA ou Gen3 ne peuvent pas égaler. Cette offre de printemps s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent faire une mise à niveau franche de leur stockage interne, avec la fiabilité de la marque Crucial et cinq ans de garantie dans le dos.
En revanche, la remise de 8% reste trop modeste pour constituer un vrai bon plan en l’état, et une vérification rapide sur un comparateur de prix pourrait vous faire économiser entre 60 et 70 € supplémentaires chez un revendeur concurrent. Pour les professionnels du montage vidéo ou les utilisateurs avec des charges d’écriture intenses, mieux vaut orienter le budget vers un SSD TLC avec DRAM comme le Crucial T705 ou le WD SN850X. Sur ce bon plan, la vigilance est de mise.
