Le Crucial P310 s’est imposé comme l’entrée de gamme PCIe Gen4 de la marque américaine, disponible en formats 2230 et 2280, avec des capacités allant de 500 Go à 4 To. Sa promesse est claire : des vitesses séquentielles annoncées jusqu’à 7 100 Mo/s en lecture pour un tarif contenu, avec une compatibilité étendue aux PC portables, PC de bureau et consoles portables comme le Steam Deck ou la ROG Ally.

C’est un SSD pensé pour les utilisateurs qui souhaitent passer d’un disque SATA ou d’un NVMe Gen3 vieillissant à une solution Gen4 moderne, sans nécessairement viser le très haut de gamme. Le bon plan s’adresse donc aux joueurs, créateurs et utilisateurs exigeants cherchant à muscler le stockage de leur machine.