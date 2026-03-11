La connectique intègre deux sorties HDMI 2.0, deux ports USB-C avec DisplayPort, un Ethernet 2,5G, un lecteur SD et le Wi-Fi 6, avec la possibilité de brancher jusqu'à quatre écrans simultanément. Le système de refroidissement IceBlast 3.0 maintient le fonctionnement sous les 30 dB. Windows 11 Pro est inclus, la garantie constructeur est de trois ans. Avec le code CBCA5PRO, profitez de 7% de remise en plus.

Affiché habituellement à 619 €, il passe à 588,05 € dans le cadre des ventes flash de printemps. Avec le code CBCA5PRO, profitez de 7% de remise en plus.