Le printemps est l'occasion de s'équiper à moindre coût côté mini PC. Sur Amazon France, le GEEKOM A5 Pro 2026 Edition passe à 588,05 € au lieu de 619 € et le A5 classique à 399,99 € au lieu de 426,55 €. Deux machines compactes sous AMD, deux niveaux de budget, deux profils d'utilisation bien distincts.
Les ventes flash de printemps sur Amazon sont souvent l'occasion de trouver des machines à des tarifs plus accessibles que d'habitude, et GEEKOM en profite pour mettre deux de ses mini PC AMD en avant. Le A5 Pro 2026 Edition sous Ryzen 5 7530U et le A5 classique sous Ryzen 7 5825U se distinguent autant par leur configuration que par leur positionnement tarifaire. Entre les deux, le choix dépend surtout de vos usages et de ce que vous êtes prêt à investir.
Les offres GEEKOM à saisir pour les ventes flash Amazon
- Le GEEKOM A5 Pro à 588,05€ au lieu de 619€ avec le code CBCA5PRO
- Le GEEKOM A5 à 399,99€ au lieu de 426,25€
- Le GEEKOM IT13 à 610,06€ au lieu de 799€
GEEKOM A5 Pro 2026 Edition à 588,05 € : la nouveauté 2026 qui mise sur l'évolutivité
Lancé début 2026, le A5 Pro 2026 Edition s'appuie sur un AMD Ryzen 5 7530U à 6 cœurs et 12 threads cadencé jusqu'à 4,5 GHz, accompagné de 16 Go de RAM et d'un SSD NVMe d'1 To. Une configuration qui couvre sans difficulté la bureautique intensive, la visioconférence, le montage photo léger et le streaming 4K. La RAM SO-DIMM est extensible jusqu'à 64 Go et le stockage jusqu'à 3 To, ce qui lui assure une longévité concrète face aux machines à mémoire soudée.
La connectique intègre deux sorties HDMI 2.0, deux ports USB-C avec DisplayPort, un Ethernet 2,5G, un lecteur SD et le Wi-Fi 6, avec la possibilité de brancher jusqu'à quatre écrans simultanément. Le système de refroidissement IceBlast 3.0 maintient le fonctionnement sous les 30 dB. Windows 11 Pro est inclus, la garantie constructeur est de trois ans. Avec le code CBCA5PRO, profitez de 7% de remise en plus.
Avec le code CBCA5PRO, profitez de 7% de remise en plus.
GEEKOM A5 à 399,99 € : le Ryzen 7 5825U pour un budget plus contenu
Le A5 classique mise sur un AMD Ryzen 7 5825U à 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence boost jusqu'à 4,5 GHz. Deux cœurs supplémentaires par rapport au A5 Pro 2026 Edition, un avantage pour les profils qui sollicitent régulièrement leur machine en multitâche intensif ou qui veulent tirer parti de la partie graphique Radeon Vega 8 pour de la création légère ou du jeu occasionnel. La configuration retenue embarque 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, tous deux extensibles via les slots SO-DIMM.
La connectique regroupe six ports USB, deux sorties HDMI 2.0, un port USB-C, un Ethernet 2,5G, un lecteur SD et le Wi-Fi 6. Même construction soignée, même garantie de trois ans, dans un format compact identique. Pour moins de 400 €, c'est l'option à considérer si le budget reste la priorité sans vouloir sacrifier les performances en multitâche.