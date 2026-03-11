C’est le bon timing pour ceux qui procrastinent sur l’achat d’un robot tondeuse depuis l’automne. Le printemps s’installe, et avec lui la reprise de la pousse, acheter maintenant, c’est installer et cartographier son jardin calmement avant les premières vraies tontes de mai. Attendre juin, c’est souvent se retrouver à payer le prix fort, à configurer son robot sous la pluie ou à subir les délais de livraison de la haute saison.

Le marché des robots tondeuses sans fil périphérique a énormément évolué ces 18 derniers mois. Deux grandes approches technologiques coexistent aujourd’hui : la navigation RTK+GPS, longtemps dominante chez Segway Navimow, et la navigation LiDAR 3D sans RTK, popularisée par Mova avec sa gamme LiDAX Ultra. Concrètement, le LiDAR cartographie le jardin de façon autonome dès la première mise en route, sans poser d’antenne externe ni enterer de câble, une différence d’installation qui compte vraiment en pratique.

Du côté piscine, le robot sans fil a largement pris le dessus sur les modèles filaires dans le segment intermédiaire. Liberté de mouvement, autonomie suffisante pour un cycle complet, filtration fine : les produits de cette génération répondent à l’essentiel pour maintenir une piscine propre sans intervention quotidienne.