Ce n’est pas une remise ordinaire dans un contexte ordinaire. Depuis l’automne, la DDR5 est devenue l’un des composants PC les plus difficiles à trouver à prix raisonnable : les mêmes kits 2×16 Go 6000 MHz qui s’achetaient autour de 144€ en septembre 2025 dépassent aujourd’hui 560€ dans la majorité des configurations disponibles sur le marché.

Le kit Corsair Vengeance CMK32GX5M2E6000Z36 en promotion cet après-midi se distingue précisément de ce contexte : à 361,99 €, il s’affiche à la fois en dessous de son prix catalogue Amazon de 456,98 € et nettement sous les prix constatés chez les autres revendeurs actuellement.

On a testé la version RGB de ce kit DDR5-6000 CL36, lui attribuant un solide 8/10 en soulignant la fiabilité de la plateforme et la qualité d’overclocking de la Vengeance dans cette gamme de fréquence. Pour les assembleurs qui attendaient le bon moment, le kit Corsair Vengeance DDR5 32 Go 6000 MHz est disponible à 361,99 € sur Amazon, sans garantie que le stock tienne.

Mise à jour : la version RGB est à son tour en promotion à 373,99€ au lieu de 449,95€