La pénurie mondiale de DDR5 a fait exploser les prix depuis octobre 2025, multipliant les tarifs par trois à quatre en quelques mois : et dans ce contexte, voir un kit Corsair Vengeance 32 Go DDR5-6000 MHz CL36 tomber à 361,99 € cet après-midi est une anomalie à saisir immédiatement. Les stocks partiront vite.
Ce n’est pas une remise ordinaire dans un contexte ordinaire. Depuis l’automne, la DDR5 est devenue l’un des composants PC les plus difficiles à trouver à prix raisonnable : les mêmes kits 2×16 Go 6000 MHz qui s’achetaient autour de 144€ en septembre 2025 dépassent aujourd’hui 560€ dans la majorité des configurations disponibles sur le marché.
Le kit Corsair Vengeance CMK32GX5M2E6000Z36 en promotion cet après-midi se distingue précisément de ce contexte : à 361,99 €, il s’affiche à la fois en dessous de son prix catalogue Amazon de 456,98 € et nettement sous les prix constatés chez les autres revendeurs actuellement.
On a testé la version RGB de ce kit DDR5-6000 CL36, lui attribuant un solide 8/10 en soulignant la fiabilité de la plateforme et la qualité d’overclocking de la Vengeance dans cette gamme de fréquence. Pour les assembleurs qui attendaient le bon moment, le kit Corsair Vengeance DDR5 32 Go 6000 MHz est disponible à 361,99 € sur Amazon, sans garantie que le stock tienne.
Mise à jour : la version RGB est à son tour en promotion à 373,99€ au lieu de 449,95€
Un prix rare dans un marché sous tension maximale
La crise de la DDR5 est documentée et structurelle : la montée en puissance des data centers IA a détourné une part massive de la production de puces mémoire vers des modules à haute densité, laissant le marché grand public face à une offre drastiquement réduite.
Résultat : un kit DDR5 6000 MHz CL36 2×16 Go se négocie en moyenne entre 456 et 485 € en mars 2026 chez les revendeurs qui en ont encore en stock. Le graphe Keepa du produit est éloquent : le prix Amazon est resté stable entre 430 et 460 € pendant plusieurs mois avant de plonger à 361,99 € dans les dernières heures.
Cette fenêtre peut se refermer aussi vite qu’elle s’est ouverte, les Ventes Flash de Printemps Amazon du 10 au 16 mars n’y changent rien si le stock est épuisé.
6000 MHz, profils EXPO et XMP, CL36 : le ticket d’entrée DDR5 haute performance
La fréquence 6000 MHz est aujourd’hui considérée comme le point d’équilibre idéal pour les plateformes AMD AM5 avec Ryzen 7000 et Ryzen 9000 : c’est à cette fréquence que l’Infinity Fabric d’AMD atteint son ratio 1:1 optimal, maximisant les gains en jeu et en calcul intensif. Le profil AMD EXPO embarqué permet une activation en un clic depuis le BIOS pour atteindre directement les 6000 MHz sans toucher aux timings manuellement, et la compatibilité XMP 3.0 assure le même confort sur les plateformes Intel Core de 12e génération et ultérieures.
Le dissipateur en aluminium sans RGB de cette version assure une gestion thermique efficace tout en restant compatible avec tous les refroidisseurs, même ceux avec de grandes empreintes. On notait dans son test de la Vengeance DDR5-6000 CL36 que la marque Corsair s’impose comme une garantie de stabilité et de facilité de configuration dans cette catégorie.
Face aux G.Skill Trident Z5 et Kingston Fury Beast, que vaut cette Corsair ?
À 361,99 €, ce kit Corsair Vengeance se positionne largement en dessous des G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL36 et Kingston Fury Beast dans les configurations équivalentes, dont les tarifs dépassent actuellement les 450 € sur l’ensemble des revendeurs.
La Vengeance sans RGB cède en revanche l’aspect visuel aux versions RGB de la même gamme, et ses timings CL36 sont légèrement moins agressifs que les CL30 disponibles à des tarifs plus élevés ; une concession mineure pour la quasi-totalité des usages gaming et bureautiques.
✅ Les points forts
- Prix de 361,99 € dans un marché où le même kit tourne entre 456 et 485 € chez les autres revendeurs actuellement
- Fréquence DDR5-6000 MHz : l’idéal pour les plateformes AMD AM5, avec ratio Infinity Fabric 1:1
- Profils AMD EXPO et XMP 3.0 intégrés : overclocking activé en un clic depuis le BIOS, sans configuration manuelle
- Capacité 32 Go (2×16 Go) : suffisant pour le gaming exigeant, la création de contenu et le multitâche intensif
- Dissipateur aluminium sobre et compact : compatible avec tous les refroidisseurs CPU, même volumineu
- Marque Corsair : fiabilité et SAV reconnus, avec logiciel iCUE pour le monitoring en temps réel
- Note 8/10 au test Clubic sur la version RGB de ce même kit DDR5-6000 CL36
- Garantie à vie constructeur, standard sur les kits mémoire Corsair
❌ Les points faibles
- Timings CL36 contre CL30 sur les versions premium : différence marginale en jeu, plus perceptible en charge calculatoire intense
- Pas de rétroéclairage RGB sur cette version : un critère purement esthétique, mais à anticiper selon votre build
- Exclusivement DDR5 : incompatible avec toute carte mère DDR4, vérification préalable indispensable
- Logiciel iCUE obligatoire pour exploiter certaines fonctions avancées, parfois perçu comme intrusif
✅ Verdict de la rédaction :
Dans un marché où la DDR5 se négocie à des prix historiquement élevés et où les opportunités réelles se comptent sur les doigts d’une main, ce kit Corsair Vengeance 32 Go DDR5-6000 MHz CL36 à 361,99 € constitue l’une des rares fenêtres concrètes de cette période.
Cette offre s’adresse en priorité aux assembleurs qui montent ou upgradent une config AMD AM5 ou Intel Core récente, aux gamers qui veulent tirer le meilleur de leur Ryzen 9000 ou Core Ultra, et à tous ceux qui savaient qu’ils auraient besoin de DDR5 mais attendaient un signal tarifaire. La question n’est pas de savoir si c’est le moment d’acheter, c’est clairement oui. La vraie question, c’est combien de temps le stock tiendra.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète