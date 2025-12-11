Une caméra extérieure sans fil, simple à installer et extrêmement autonome. La Blink Outdoor 4 surveille votre entrée ou jardin en HD, avec détection de mouvement et alertes directement sur votre smartphone. Étanche, robuste et compatible Alexa, elle sécurise efficacement votre domicile. Son rapport qualité‑prix est excellent, surtout avec une réduction de plus de 80 €. Une vraie opportunité pour renforcer la sécurité de votre maison.