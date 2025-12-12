Conçue pour ceux qui cherchent à voyager léger tout en disposant d’une réserve d’énergie fiable, la Pocket Rocket P50 gagne sa place parmi les batteries les plus compactes de sa catégorie. INIU a développé ici une solution qui réduit drastiquement l’encombrement sans sacrifier la puissance. Avec un corps de seulement 8,3 cm sur 5,2 cm pour une épaisseur de 2,6 cm, cette batterie est à peine plus grande que deux macarons empilés et peut se glisser dans n’importe quelle poche ou pochette de sac. Son poids plume, d’environ 160 g, améliore encore cette portabilité, ce qui en fait un accessoire particulièrement agréable à transporter.

Proposée à 33,99€ après réduction chez Amazon ou directement sur le site officiel, la Pocket Rocket P50 représente une option très attractive pour les voyageurs, étudiants ou travailleurs nomades.

Malgré ce format réduit, la Pocket Rocket P50 délivre une puissance impressionnante. Elle propose une sortie maximale de 45 W, capable de recharger un smartphone à faible batterie (20%), à 73% en 25 minutes seulement. Cette vitesse s’explique par la compatibilité avec les protocoles de charge rapide les plus répandus, ainsi qu’une construction interne pensée pour optimiser le transfert énergétique. Elle permet également d’alimenter trois appareils simultanément, offrant une solution polyvalente pour un utilisateur qui transporte plusieurs appareils au quotidien, que ce soit un smartphone, des écouteurs ou une console portable.