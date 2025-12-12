Envie d’équiper votre quotidien de solutions de recharge compactes, rapides et faciles à transporter ? INIU propose deux accessoires conçus pour simplifier la vie en déplacement, l’un pour la charge filaire haute puissance et l’autre pour une recharge sans fil totalement épurée.
INIU s’est imposé comme une marque experte dans la recharge mobile en développant des accessoires à la fois performants, compacts et adaptés aux usages modernes. Leur nouvelle génération de produits mise sur la miniaturisation, la vitesse de charge et une ergonomie pensée pour les utilisateurs qui vivent au rythme des déplacements quotidiens. Avec une réduction immédiate appliquée sur deux références phares, la Pocket Rocket P50 et le SnapGo W31 E1, c’est le moment idéal pour s’équiper intelligemment.
Pocket Rocket P50, la power bank 10000 mAh qui tient dans la paume de la main
Conçue pour ceux qui cherchent à voyager léger tout en disposant d’une réserve d’énergie fiable, la Pocket Rocket P50 gagne sa place parmi les batteries les plus compactes de sa catégorie. INIU a développé ici une solution qui réduit drastiquement l’encombrement sans sacrifier la puissance. Avec un corps de seulement 8,3 cm sur 5,2 cm pour une épaisseur de 2,6 cm, cette batterie est à peine plus grande que deux macarons empilés et peut se glisser dans n’importe quelle poche ou pochette de sac. Son poids plume, d’environ 160 g, améliore encore cette portabilité, ce qui en fait un accessoire particulièrement agréable à transporter.
Proposée à 33,99€ après réduction chez Amazon ou directement sur le site officiel, la Pocket Rocket P50 représente une option très attractive pour les voyageurs, étudiants ou travailleurs nomades.
Malgré ce format réduit, la Pocket Rocket P50 délivre une puissance impressionnante. Elle propose une sortie maximale de 45 W, capable de recharger un smartphone à faible batterie (20%), à 73% en 25 minutes seulement. Cette vitesse s’explique par la compatibilité avec les protocoles de charge rapide les plus répandus, ainsi qu’une construction interne pensée pour optimiser le transfert énergétique. Elle permet également d’alimenter trois appareils simultanément, offrant une solution polyvalente pour un utilisateur qui transporte plusieurs appareils au quotidien, que ce soit un smartphone, des écouteurs ou une console portable.
L’un des éléments clés du design de la Pocket Rocket P50 réside dans son architecture interne innovante. INIU introduit la génération TinyCell Pro, une technologie qui densifie les cellules de batterie afin de maintenir une capacité de 10000 mAh dans un format nettement plus réduit que la moyenne. L’intégration d’une batterie multi onglets améliore l’efficacité de conversion tout en réduisant la chaleur émise, un avantage qui contribue à un fonctionnement stable et à une meilleure longévité. Le choix d’un inducteur de qualité équivalente à ceux utilisés dans les équipements NVIDIA garantit une dissipation thermique maîtrisée et un fonctionnement continu sans surchauffe.
La Pocket Rocket P50 s’équipe également d’un écran ultra fin de 0,5 mm affichant la capacité restante en temps réel. Cette interface minimaliste facilite la gestion de la charge tout en conservant une silhouette fine. Un câble doté d’une puce E Marker est directement intégré à la batterie, ce qui limite les accessoires à transporter. Compatible avec la charge Super Fast Charge de Samsung, ce câble ajoute une couche de praticité supplémentaire. Enfin, un système de protection intelligent composé de dix huit couches assure la sécurité de la charge et préserve la batterie du smartphone.
SnapGo W31 E1, le chargeur sans fil compact pensé pour les appareils Apple
Le second produit mis en avant dans cette sélection, le SnapGo W31 E1, est fait pour ceux qui privilégient la recharge sans fil et souhaitent réduire au maximum l’encombrement de leurs accessoires. Ce chargeur magnétique se distingue par un format particulièrement compact, mesurant moins qu’une souris d’ordinateur. Sa structure pliable permet de l’aplatir pour le glisser dans une poche, un sac ou même une petite housse d’ordinateur portable.
Avec un tarif réduit à 42,99€ chez Amazon et sur le site officiel INIU, cet accessoire devient un compagnon de choix pour les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch qui souhaitent un chargeur unique et compact.
La certification Qi2 garantit une recharge sans fil de quinze watts conçue spécialement pour les modèles iPhone allant de la série 12 à la série 17. L’alignement magnétique permet de poser l’appareil sans chercher le bon positionnement, ce qui améliore l’efficacité énergétique et limite les pertes lors de la charge. Ce chargeur est également compatible avec l’Apple Watch, avec une puissance allant jusqu’à cinq watts, capable de recharger la Series 10 à plus de soixante pour cent en une demi-heure. Les AirPods se placent aussi facilement sur la zone dédiée, ce qui permet d’alimenter trois appareils simultanément avec un seul accessoire.
Le SnapGo W31 E1 apporte ainsi une solution élégante pour clarifier l’espace de travail ou de voyage. L’absence de câbles multiplication réduit les risques d’encombrement et améliore la mobilité. Les aimants intégrés assurent une fixation stable du smartphone, utile pour les vidéos ou les appels en mode mains libres. L’ensemble repose sur une conception pliable qui permet d’orienter le téléphone selon différents angles, ce qui rend l’usage confortable sur une table ou une surface plane.