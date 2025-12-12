La sécurité connectée continue de se démocratiser et les utilisateurs recherchent désormais des appareils capables d’assurer une surveillance fiable tout en s’intégrant facilement dans leur environnement numérique. La sonnette vidéo Aqara G410 répond à ces attentes en combinant une résolution 2K, un carillon inclus, un hub Matter intégré et une compatibilité étendue avec HomeKit, Alexa, Google et Home Assistant.

Avec une connexion possible en Wi Fi 2,4 GHz comme en 5 GHz, une prise en charge de Zigbee et de Thread et un format pensé pour fonctionner aussi bien en alimentation filaire qu’en configuration totalement sans fil, la G410 se distingue par sa polyvalence.