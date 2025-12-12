Aqara présente sa nouvelle sonnette vidéo 2K G410, un modèle pensé pour renforcer la sécurité du domicile tout en restant simple à installer et compatible avec un large éventail d’écosystèmes connectés. Définition 2K, hub intégré et à un fonctionnement flexible sans fil ou filaire, découvrez la G410.
La sécurité connectée continue de se démocratiser et les utilisateurs recherchent désormais des appareils capables d’assurer une surveillance fiable tout en s’intégrant facilement dans leur environnement numérique. La sonnette vidéo Aqara G410 répond à ces attentes en combinant une résolution 2K, un carillon inclus, un hub Matter intégré et une compatibilité étendue avec HomeKit, Alexa, Google et Home Assistant.
Avec une connexion possible en Wi Fi 2,4 GHz comme en 5 GHz, une prise en charge de Zigbee et de Thread et un format pensé pour fonctionner aussi bien en alimentation filaire qu’en configuration totalement sans fil, la G410 se distingue par sa polyvalence.
Une image 2K et un format 4:3 pour mieux surveiller l’entrée
La qualité d’image constitue l’un des premiers critères lors du choix d’une sonnette vidéo. La G410 mise sur une définition 2K pour capturer plus de détails, notamment dans des scènes complexes comme un visiteur se tenant près de la porte ou un colis posé au sol. Le format 4:3 favorise une vision verticale plus étendue, ce qui permet d’identifier une personne de la tête aux pieds et d’observer la zone située immédiatement au pied de la porte. Cette particularité améliore la perception de l’environnement, un atout important pour repérer les dépôts de colis ou les mouvements suspects.
La gestion de la vidéo repose également sur l’écosystème dans lequel l’appareil est intégré. Lorsqu’elle est utilisée avec HomeKit Secure Video, la G410 peut bénéficier de l’enregistrement chiffré dans le cloud iCloud, avec détection intelligente et conservation des vidéos sécurisée. Pour les utilisateurs Apple, cette intégration assure une expérience cohérente et simple à utiliser, tout en s’appuyant sur des mécanismes de protection éprouvés.
Grâce à sa connexion en Wi Fi 2,4 GHz ou 5 GHz, la sonnette limite les coupures et améliore la stabilité de la vidéo, même lorsque le routeur se trouve à distance. Cette double compatibilité accroît la souplesse d’installation, notamment dans les maisons où les murs épais peuvent nuire à la portée du réseau.
Aqara a également pensé à la gestion quotidienne. Le carillon fourni permet de recevoir un signal sonore clair dans toute la maison, même lorsque le téléphone n’est pas à portée de main. La présence de ce carillon facilite aussi l’installation dans des résidences où l’on ne souhaite pas remplacer un système existant.
Un hub intégré et une compatibilité élargie pour une maison plus connectée
L’un des points forts de la G410 est la présence d’un hub Matter intégré. Cette particularité facilite la création d’un réseau domestique compatible avec les différents assistants vocaux et plateformes de maison connectée. Matter a été conçu pour permettre aux appareils de marques différentes de communiquer plus facilement. Grâce à cette intégration, la sonnette peut dialoguer avec d’autres équipements Aqara, mais aussi avec des produits venant d’autres constructeurs.
Les protocoles Zigbee et Thread offrent davantage de polyvalence aux utilisateurs. En mode Zigbee, les utilisateurs peuvent profiter de toutes les fonctionnalités et des paramètres d'automatisation. Le protocole Thread offre quant à lui une garantie d'évolutivité aux utilisateurs. Ils peuvent intégrer le G410 à d'autres écosystèmes compatibles Matter pour la configuration et la gestion des automatisations sans hub Matter supplémentaire. S'ils changent d'écosystème à l'avenir, la compatibilité Matter réduit les contraintes.
Côté installation, Aqara a voulu proposer un produit accessible. La sonnette peut fonctionner en mode totalement autonome grâce à sa batterie interne, ou bien être alimentée par un câblage existant. Cette flexibilité s’adapte à différents types de portes et de logements. Les utilisateurs en appartement privilégieront souvent le mode sans fil, tandis que les maisons déjà équipées d’une sonnette filaire pourront basculer vers une installation permanente avec plus de confort.
L’intégration avec les assistants vocaux ajoute une couche pratique supplémentaire. Avec Alexa ou Google Home, il devient possible de recevoir des notifications sur les écrans connectés, de visualiser les visiteurs en direct ou de déclencher des routines automatiques. En liaison avec Home Assistant, les utilisateurs avancés peuvent créer des scénarios plus poussés pour contrôler l’éclairage, enregistrer des vidéos ou activer d’autres équipements.
Aqara vise avant tout une expérience fluide. L’appareil réunit en un seul produit la fonction de sonnette, de caméra, de hub et de passerelle vers d’autres objets connectés. Cette centralisation simplifie l’écosystème et évite l’achat de modules supplémentaires.