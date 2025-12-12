À l’approche de Noël, certaines offres font lever un sourcil… puis provoquent un vrai déclic. Une PS5 Slim à seulement 149 € au lieu de 499 €, associée à la Bbox Must Gaming à 43,99 € par mois. Une proposition qui change complètement la façon d’envisager le cadeau le plus attendu sous le sapin.
Le moment où l’on commence à paniquer pour les cadeaux de Noël
Chaque année, c’est la même histoire. On veut faire plaisir. Vraiment. Mais on regarde les prix, on calcule, on hésite. Et quand il s’agit d’une console comme la PS5, le rêve se heurte souvent à la réalité du budget.
La PS5 Slim reste l’un des objets les plus désirés des fêtes. Plus compacte, plus silencieuse, toujours aussi puissante. Mais à près de 500 €, elle reste un investissement important. Jusqu’à ce que Bouygues Telecom décide de changer la donne.
149 € pour une PS5 Slim, le chiffre qui fait relire deux fois
À première vue, on croit à une erreur. Puis on comprend le principe. En combinant la PS5 Slim avec la Bbox Must Gaming à 43,99 € par mois, le prix de la console chute à 149 € au lieu de 499 €.
D’un coup, la PS5 passe du statut de cadeau inaccessible à celui d’opportunité rare. Pour beaucoup de familles, c’est précisément ce genre d’offre qui rend enfin possible un Noël mémorable, sans exploser le budget en une seule fois.
Le plaisir d’offrir… et de jouer ensemble
Offrir une console, ce n’est jamais juste offrir un objet. C’est offrir des heures de jeu, des soirées partagées, des moments en famille ou entre amis. Avec la PS5 Slim, ces moments prennent une autre dimension. Jeux ultra fluides, graphismes spectaculaires, temps de chargement quasi inexistants.
Et avec une connexion fibre performante comme celle incluse dans la Bbox Must Gaming, l’expérience devient complète. Téléchargements rapides, jeu en ligne stable, streaming fluide. Tout est réuni pour profiter pleinement de la console, dès le premier jour.
Une offre pensée pour ceux qui voulaient déjà une box performante
Cette proposition ne s’adresse pas uniquement aux gamers convaincus. Elle parle aussi à ceux qui cherchaient déjà une bonne offre Internet, avec une box solide pour le télétravail, le streaming, les usages familiaux intensifs.
Dans ce contexte, la PS5 Slim à prix cassé devient presque un bonus. Un bonus très sérieux. Plutôt que d’acheter une console plein tarif et une box séparément, l’offre permet de regrouper deux besoins en une seule décision.
Noël, le timing parfait pour ce genre de coup
À l’approche des fêtes, certaines offres prennent une saveur particulière. Celle ci en fait clairement partie. Les stocks de consoles sont toujours scrutés, les prix rarement en baisse, et la demande explose à l’approche de Noël.
Proposer une PS5 Slim à 149 € dans ce contexte, c’est créer un vrai moment. Celui où l’on se dit que cette fois, le cadeau sera vraiment marquant. Celui dont on se souvient longtemps après avoir rangé le papier cadeau.
✅ Notre avis sur cette offre PS5 chez Bouygues Telecom
Une PS5 Slim à 149 € au lieu de 499 €, associée à la Bbox Must Gaming à 43,99 € par mois, ce n’est pas une simple promotion. C’est une opportunité rare de transformer un abonnement Internet en cadeau de Noël exceptionnel.
Pour les familles, les joueurs, ou tous ceux qui voulaient frapper fort sous le sapin cette année, c’est clairement l’une des offres les plus marquantes de la période des fêtes.
