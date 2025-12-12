Chaque année, c’est la même histoire. On veut faire plaisir. Vraiment. Mais on regarde les prix, on calcule, on hésite. Et quand il s’agit d’une console comme la PS5, le rêve se heurte souvent à la réalité du budget.

La PS5 Slim reste l’un des objets les plus désirés des fêtes. Plus compacte, plus silencieuse, toujours aussi puissante. Mais à près de 500 €, elle reste un investissement important. Jusqu’à ce que Bouygues Telecom décide de changer la donne.