Difficile de rester indifférent face au Xiaomi 14 Ultra, surtout quand il est affiché à un prix aussi attractif cet automne 2025. Ce modèle, conçu en partenariat avec Leica, offre une expérience photo tout simplement exceptionnelle pour un smartphone. Grâce à son capteur principal Sony LYT-900 d’un pouce et son ouverture variable, il capte un niveau de détail impressionnant, même dans les scènes nocturnes. Les amateurs de photographie retrouveront ici une restitution fidèle des couleurs, des contrastes maîtrisés et une grande polyvalence dans les modes de prise de vue.

Le 14 Ultra ne se limite pas à ses qualités photo : il s’agit également d’un smartphone ultra-puissant. Son Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, assure une fluidité irréprochable, que ce soit pour la retouche photo, le jeu ou la vidéo 4K. Son écran AMOLED QHD+ à 120 Hz sublime chaque image, offrant une immersion totale pour les amateurs de contenus multimédias. Compatible 5G et Wi-Fi 7, il s’inscrit parfaitement dans les standards technologiques de 2025, prêt à durer plusieurs années sans compromis.

Côté ergonomie, Xiaomi a peaufiné chaque détail : design élégant, finitions impeccables, et une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 90 W qui permet de récupérer l’énergie nécessaire en quelques minutes seulement. Certains regretteront peut-être son poids légèrement supérieur à la moyenne, conséquence directe de son imposant module photo, mais c’est un sacrifice minime pour un appareil de cette trempe.

En bref, cette offre Rakuten à 708,18 € permet de s’offrir un smartphone d’exception, taillé pour les passionnés d’image comme pour les utilisateurs exigeants. Un deal rare pour un photophone qui figure parmi les plus impressionnants de 2025.