Le smartphone accompagne toute une journée de travail ou de loisirs sans recharge anxieuse. Il gère facilement appels, navigation, jeux et photos, même lors de déplacements. Son design soigné attire l'œil, mais c'est surtout la simplicité d'utilisation qui ressort, que l'on vienne d'un autre iPhone ou d'une marque différente.

Certains diront qu'il devient vite un réflexe au quotidien, tant la navigation reste fluide d'une application à l'autre. Les fonctions de sécurité, comme l'appel d'urgence par satellite, ajoutent une tranquillité d'esprit en déplacement, sans alourdir l'expérience d'utilisation.