L'aspirateur robot trouve facilement sa place dans un appartement ou une maison familiale. Il gère les tâches du quotidien sans surveillance, même quand vous partez travailler ou que vous rentrez tard. La puissance d'aspiration retire la poussière incrustée dans les tapis, alors que les serpillières rotatives s'occupent des taches sur le carrelage ou le parquet. On peut trouver que le gain de temps est flagrant, surtout dans les logements spacieux ou si vous avez des animaux à la maison.

La station gère le vidage du bac à poussière et le remplissage du réservoir d'eau, ce qui limite vraiment la maintenance. Le système d'évitement d'obstacles réduit les risques de blocage, ce qui rassure quand on laisse le robot tourner sans surveillance. La cartographie LiDAR permet de mémoriser plusieurs étages, ce qui s'avère pratique dans une grande maison. Certains apprécieront aussi la gestion via l'application, qui permet de personnaliser les zones à nettoyer selon les besoins du jour.