Le design compact et la puissance d'aspiration transforment le nettoyage quotidien, surtout avec une telle remise. Certains diront que c'est rare de voir ce niveau de technologie à ce tarif.
Le Roborock Saros 10 passe à 899 € au lieu de 1 499,00 € avec une réduction de 40 % chez Amazon pendant la période du Black Friday. Ce robot aspire et lave les sols sans effort, même sur plusieurs types de surfaces. Son système d'évitement d'obstacles limite les incidents avec les meubles ou les jouets au sol. On peut trouver que sa station tout-en-un simplifie vraiment l'entretien régulier, surtout dans une maison animée.
Ce robot aspire les poussières grâce à une forte puissance et lave en même temps. Il contourne les objets au sol et s'adapte aux tapis ou au carrelage. Sa station lave la serpillière, ce qui évite les manipulations fastidieuses.
- Aspiration puissante de 22 000 Pa pour un nettoyage en profondeur, même sur tapis épais
- Système VibraRise 4.0 : passage automatique entre aspiration et lavage, avec serpillière vibrante 4 000 fois/min
- Reconnaissance d'obstacles Reactive AI 3.0 et navigation LiDAR précise, pour éviter meubles et objets au sol
- Station d'accueil tout-en-un : lavage à l'eau chaude à 80°C, séchage à 60°C, auto-nettoyage et entretien simplifié
- Contrôle vocal et compatibilité avec Alexa, Siri, Google Home, et protocole Matter 2.0
- Hauteur de 7,98 cm : certains meubles très bas restent inaccessibles
- Nécessite une connexion Wi-Fi stable pour toutes les fonctions connectées
- Station d'accueil volumineuse pouvant gêner dans les petits espaces
Une autonomie pensée pour les grandes pièces
L'aspirateur robot nettoie un salon ou une grande pièce sans surveillance. Il détecte les obstacles et s'ajuste quand il passe sous une table ou entre des chaises. Son design compact permet de le glisser sous la majorité des meubles, même quand la lumière baisse en fin de journée. Certains diront que cette polyvalence simplifie vraiment la vie, surtout quand on rentre tard ou que le rythme s'accélère à la maison.
Le système de lavage automatique à l'eau chaude évite de manipuler une serpillière sale après chaque cycle. On peut trouver que c'est rassurant, car l'entretien se fait tout seul. La brosse principale limite les enchevêtrements avec les poils d'animaux, ce qui compte quand on partage son salon avec un chat ou un chien. L'intégration d'une commande vocale permet de lancer un nettoyage sans toucher à son téléphone. Ce robot s'insère facilement dans une routine quotidienne, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'équiper en domotique.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Un confort d'utilisation au quotidien
Amazon affiche le Roborock Saros 10 à 899 €. Ce modèle conjugue autonomie et adaptabilité pour le ménage sans surveillance. Sa capacité à détecter les obstacles et à laver à l'eau chaude le place bien pour une utilisation quotidienne, y compris dans une maison familiale avec animaux. Le format compact et la station tout-en-un facilitent le rangement et limitent la maintenance. Ce niveau de praticité reste rare sur cette gamme de prix.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.