L'aspirateur robot nettoie un salon ou une grande pièce sans surveillance. Il détecte les obstacles et s'ajuste quand il passe sous une table ou entre des chaises. Son design compact permet de le glisser sous la majorité des meubles, même quand la lumière baisse en fin de journée. Certains diront que cette polyvalence simplifie vraiment la vie, surtout quand on rentre tard ou que le rythme s'accélère à la maison.

Le système de lavage automatique à l'eau chaude évite de manipuler une serpillière sale après chaque cycle. On peut trouver que c'est rassurant, car l'entretien se fait tout seul. La brosse principale limite les enchevêtrements avec les poils d'animaux, ce qui compte quand on partage son salon avec un chat ou un chien. L'intégration d'une commande vocale permet de lancer un nettoyage sans toucher à son téléphone. Ce robot s'insère facilement dans une routine quotidienne, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'équiper en domotique.