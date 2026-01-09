La navigation LiDAR intégrée joue un rôle central dans l’efficacité du robot. Grâce à cette technologie, le Redkey R11 cartographie précisément l’espace et adapte ses déplacements en conséquence. Il évite les obstacles, optimise ses trajectoires et limite les passages inutiles. Le résultat est un nettoyage plus homogène et plus rapide, sans zones oubliées.

L’autonomie annoncée à 200 minutes permet au robot de couvrir de larges surfaces en un seul cycle. Cette durée est particulièrement appréciable pour les logements de taille moyenne ou grande. Lorsque la batterie est faible, le Redkey R11 retourne automatiquement à sa base pour se recharger, puis reprend le nettoyage là où il s’était interrompu.

La station de vidange automatique constitue un autre atout important. Après chaque session, le robot transfère les poussières collectées vers un sac situé dans la base. Cette fonctionnalité réduit considérablement la fréquence de vidange manuelle et améliore le confort d’utilisation au quotidien.