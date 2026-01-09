Pour les soldes d’hiver, Cdiscount propose une offre très attractive sur le Redkey R11, un aspirateur robot laveur complet pensé pour automatiser l’entretien des sols. Grâce à une réduction immédiate et à un code promotionnel, ce modèle passe sous la barre des 135 euros.
Avec l’arrivée de l’hiver, garder votre maison propre devient rapidement plus contraignant. Les allers et venues, l’humidité et la poussière s’accumulent plus vite, rendant le nettoyage des sols plus fréquent. Les robots aspirateurs laveurs s’imposent alors comme une solution pratique pour déléguer ces tâches répétitives.
Le Redkey R11 s’inscrit précisément dans cette logique, en combinant aspiration, lavage et gestion automatique de l’entretien dans un seul appareil. Proposé en ce moment à prix réduit chez Cdiscount, il attire l’attention par son niveau d’équipement et son positionnement tarifaire particulièrement accessible.
Redkey R11, un robot aspirateur laveur complet pour le quotidien
Le Redkey R11 est un robot aspirateur laveur 4-en-1 conçu pour assurer un nettoyage régulier et autonome des sols. Il combine aspiration puissante, lavage humide, retour à la base et vidange automatique du bac à poussière. Cette polyvalence permet de limiter les interventions manuelles tout en maintenant un intérieur propre jour après jour.
Avec une puissance d’aspiration annoncée à 20 000 Pa, le Redkey R11 se montre efficace sur les sols durs comme sur les tapis. Cette force d’aspiration permet de capturer les poussières fines, les miettes, les cheveux et les poils d’animaux, y compris dans les zones les plus fréquentées du logement. Le mode lavage vient compléter ce travail en apportant un passage humide destiné à éliminer les traces laissées par les passages répétés.
La navigation LiDAR intégrée joue un rôle central dans l’efficacité du robot. Grâce à cette technologie, le Redkey R11 cartographie précisément l’espace et adapte ses déplacements en conséquence. Il évite les obstacles, optimise ses trajectoires et limite les passages inutiles. Le résultat est un nettoyage plus homogène et plus rapide, sans zones oubliées.
L’autonomie annoncée à 200 minutes permet au robot de couvrir de larges surfaces en un seul cycle. Cette durée est particulièrement appréciable pour les logements de taille moyenne ou grande. Lorsque la batterie est faible, le Redkey R11 retourne automatiquement à sa base pour se recharger, puis reprend le nettoyage là où il s’était interrompu.
La station de vidange automatique constitue un autre atout important. Après chaque session, le robot transfère les poussières collectées vers un sac situé dans la base. Cette fonctionnalité réduit considérablement la fréquence de vidange manuelle et améliore le confort d’utilisation au quotidien.
Une offre soldes d’hiver à saisir avant la fin de la promotion
Pendant les soldes d’hiver, le Redkey R11 bénéficie d’une réduction significative chez Cdiscount. Son prix passe à 134,99€ au lieu de 179,99€ grâce à l’application du code promotionnel 15DES129. Cette remise supplémentaire de 15€ rend l’offre particulièrement intéressante.
À ce niveau de prix, il est rare de trouver un robot aspirateur laveur intégrant à la fois une aspiration puissante, une navigation LiDAR et une station de vidange automatique. Le Redkey R11 se positionne donc comme une solution accessible pour celles et ceux qui souhaitent automatiser le nettoyage de leur intérieur sans investir dans un modèle haut de gamme beaucoup plus coûteux.
Le contrôle via application mobile renforce l’attrait de cette offre. Depuis un smartphone, il est possible de lancer ou d’arrêter un nettoyage, de programmer des plages horaires ou de cibler des zones spécifiques. Cette gestion connectée permet d’adapter le fonctionnement du robot aux habitudes de vie, que ce soit pour un nettoyage quotidien ou ponctuel.