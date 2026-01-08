L'aspirateur robot s'adresse à celles et ceux qui veulent gagner du temps sur le ménage. Grâce à sa station qui prend en charge la vidange du bac à poussière et le lavage à l'eau chaude, il limite les interventions manuelles au strict minimum. Ce format plat de 8,1 cm passe sous la plupart des lits et canapés, ce qui évite de déplacer les meubles à chaque session. Le robot détecte les obstacles, contourne les pieds de table et ajuste la puissance selon le type de sol. On peut apprécier ce côté pratique quand on rentre le soir et qu'il ne reste qu'à vérifier que tout est propre.

La technologie embarquée gère le séchage de la serpillière pour réduire la prolifération des bactéries et limiter les odeurs. Parfois, on oublie qu'un robot peut aussi se charger de ce genre de petits détails, et c'est ce qui fait la différence au quotidien.