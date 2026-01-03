Le Lefant M3 Max combine aspiration et lavage des sols en un seul passage, ce qui évite de devoir utiliser plusieurs appareils séparés. Conçu pour des surfaces variées (carrelage, parquet, sols durs), il se destine à un usage régulier dans les espaces de vie du quotidien.

Les points forts du robot aspirateur laveur Lefant M3 Max :

Aspiration efficace : collecte aussi bien la poussière que les débris visibles, ideal pour maisons avec animaux ou zones à forte circulation.

Fonction de lavage : il passe un coup de serpillère automatiquement après l’aspiration, réduisant la nécessité d’un entretien manuel.

Navigation intelligente : planification des trajets pour couvrir l’espace de manière ordonnée, sans répétitions inutiles.

Gestion via application : contrôle depuis votre smartphone, pour démarrer ou programmer le nettoyage même à distance.

Ce type de robot s’inscrit dans la tendance des appareils connectés qui délestent les tâches ménagères répétitives sans sacrifier l’efficacité.