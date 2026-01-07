Avec ses 21 000 Pa d’aspiration, il avale sans difficulté poussières fines, miettes et poils d’animaux, y compris sur les tapis. La technologie ZeroTangle 2.0 limite fortement l’enchevêtrement des cheveux, ce qui réduit l’entretien et garantit des performances constantes dans le temps.

À l’usage, ce qui séduit le plus reste sa capacité à nettoyer jusqu’au bord des murs. Grâce à la brosse latérale et à la serpillière extensibles TruEdge 2.0, le robot ne laisse quasiment aucune zone oubliée, même le long des plinthes ou sous les meubles bas.

La station OMNI joue un rôle central dans l’expérience. Une fois le cycle terminé, le robot se vide automatiquement, lave sa serpillière à 75 °C, puis la sèche à l’air chaud. Concrètement, cela signifie que vous pouvez lancer des nettoyages quotidiens pendant plusieurs semaines sans toucher au robot.

C’est un modèle particulièrement adapté aux appartements et maisons de taille moyenne, avec des sols variés et un rythme de vie chargé, où le ménage doit se faire en toute discrétion, sans y penser.