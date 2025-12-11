Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas et MOVA a déjà placé ses cadeaux sous le sapin. Des aspirateurs laveurs et des robots qui transforment l’entretien de la maison et du jardin en jeu d’enfant grâce à un large éventail de technologies, de la Navigation 3D assistée par IA au franchissement d’obstacles en passant par l’auto-nettoyage des appareils.
Avec son approche mêlant technologie avancée, design soigné et fiabilité durable, MOVA s’impose comme l’une des références émergentes de la maison connectée en France. En cette période de fêtes, la marque propose des réductions exceptionnelles sur une gamme complète d’appareil pour entretenir la maison et le jardin.
Cette « MOVA Christmas Collection » réunit trois appareils aux usages complémentaires : un aspirateur-laveur pensé pour un nettoyage précis et sans effort, un robot polyvalent mêlant puissance d’aspiration et entretien automatisé, et une tondeuse autonome capable de tailler la pelouse en basse saison comme durant les beaux jours. Tous reposent sur des technologies exclusives : navigation intelligente, lavage thermique, IA embarquée, traction assistée, tonte cartographiée, qui reflètent l’expertise de la marque. Les produits MOVA bénéficient en outre d’une garantie de trois ans et d’un service client local, garants de leur durabilité.
Les offres MOVA à saisir pour Noël
- L'aspirateur balai M50 Ultra à 429€ au lieu de 599€
- L'aspirateur robot V 50 Ultra Complete à 799€ au lieu de 1199€
- Le robot tondeuse MOVA 1000 à 749€ au lieu de 1199€
L’aspirateur-laveur pliable pour un intérieur prêt à accueillir les fêtes, le M50 Ultra
L’approche du réveillon s’accompagne bien souvent d’un grand nettoyage pour préparer la maison aux invités, aux décorations et aux repas en famille. Le MOVA M50 Ultra a été imaginé pour faciliter ces tâches, notamment grâce à son manche pliable et extensible qui permet d’atteindre facilement les zones les plus difficiles : dessous de lit, arrière de commode, espaces entre deux meubles ou rebords souvent négligés.
Proposé à 429 € au lieu de 599 €, le M50 Ultra est un appareil polyvalent, pensé pour offrir un nettoyage fiable et facile au quotidien.
Cette conception unique ouvre la voie à un nettoyage plus complet sans imposer d’efforts inutiles. L’appareil intègre une technologie dédiée aux bordures, EdgeCoverage™, épaulée par une IA capable d’ajuster automatiquement la trajectoire pour longer les plinthes, suivre les formes du mobilier et éliminer les traces souvent laissées par d’autres appareils. Dans une période où la maison est décorée, où les accessoires de Noël encombrent parfois l’espace, cette capacité à s’adapter en temps réel est un véritable atout.
Le M50 Ultra ne se limite pas à cela : il assure une puissante aspiration de 22 000 Pa associée à une distribution automatique du produit nettoyant. Cette combinaison favorise un nettoyage homogène, notamment sur les sols susceptibles de recevoir des miettes, des éclaboussures ou des traces laissées par les allées et venues de la famille durant les fêtes.
L’hygiène constitue un autre point clé du M50 Ultra. Le système d’auto-nettoyage à l'eau chauffée à 100 °C aide à éliminer les résidus et les bactéries présentes sur la brosse après usage. Le séchage rapide, réalisé en cinq minutes, limite l’apparition d’odeurs et garantit que l’appareil reste prêt à l’emploi en toutes circonstances.
Le MOVA V 50 Ultra Complete, un robot polyvalent pour un ménage maîtrisé toute la saison
Au cœur de cette sélection figure le MOVA V50 Ultra Complete, un robot destiné aux utilisateurs en quête d'une solution automatisée, capable de gérer seule la majorité des besoins en nettoyage pendant les fêtes et après. Sa force repose sur la combinaison entre une aspiration de 24 000 Pa , redoutable contre les poils ou les débris de toutes sortes et un système de lavage avec deux serpillères rotatives alimentées par de l’eau chaude.
L’appareil est proposé à 799 € au lieu de 1199 €, une réduction notable pour un robot équipé d’un tel niveau de fonctionnalité.
La technologie DuoSolution™ distingue ce modèle des robots plus classiques. Grâce à deux réservoirs distincts, l’appareil peut alterner entre deux solutions nettoyantes lors d’un même passage. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile dans les foyers avec animaux, ou encore après un repas festif où les résidus varient entre taches grasses et odeurs persistantes.
Grâce à son module DToF rétractable, le V50 Ultra Complete peut se glisser aisément sous les canapés, buffets ou étagères décorées. Associé à son franchissement de marches allant jusqu’à 6 cm de haut et sa détection d’obstacles avancée avec l’IA SmartSight, il parvient à évoluer dans un environnement chargé de décorations, de câbles lumineux ou d’objets spécifiques à la période de fin d’année. Une fois le nettoyage terminé, l'entretien du V50 Ultra Complete se fait tout seul. Sa station de charge récupère la poussière et l’eau sale puis nettoie les serpillères avec de l’eau chauffée à 80°C, les sèche à l’air chaud pour enfin les stériliser avec une lampe UV.
L’approche du V50 Ultra Complete vise à maintenir une ambiance propre et harmonieuse dans toutes les pièces. Cette attention portée à la navigation le rend particulièrement pertinent pour les intérieurs où le mobilier est provisoirement réorganisé pour les festivités.
Une tonte précise même en hiver, prête pour le retour des beaux jours
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’hiver n’est pas un moment à négliger pour l’entretien de la pelouse. C’est même le moment opportun pour anticiper le printemps et préparer le terrain avant le retour de la végétation. De quoi éviter un débroussaillage pénible au début de la belle saison.
Le MOVA 1000 répond précisément à cet objectif : offrir une tonte régulière, précise et autonome, même durant les mois les plus calmes.
L’intérêt principal d’un achat hivernal réside dans le prix : affiché à 749 € au lieu de 1199 €, le MOVA 1000 bénéficie de sa meilleure réduction de l’année.
Sa technologie UltraView™ 3D LiDAR permet au robot de cartographier en temps réel son environnement extérieur, sans installation complexe. C’est à dire sans câbles périphériques à poser ni antenne RTK à planter dans le sol : une équipe débutante peut mettre en service le robot en quelques minutes, même en pleine période festive où l’attention est souvent ailleurs.
L’appareil se distingue par un schéma de tonte en « U », pensé pour couvrir efficacement les zones longues et rectilignes des jardins français. Ses pneus tout-terrain renforcent l’adhérence sur les terrains humides ou irréguliers.
À travers l’application MOVAhome, les propriétaires peuvent définir leur propre programme d’entretien : zones de tontes, zones interdites, plages horaires adaptées aux conditions météo, ou encore routines qui suivent le rythme des saisons. Cette flexibilité est essentielle à une période où la météo peut sans cesse changer.