Cette conception unique ouvre la voie à un nettoyage plus complet sans imposer d’efforts inutiles. L’appareil intègre une technologie dédiée aux bordures, EdgeCoverage™, épaulée par une IA capable d’ajuster automatiquement la trajectoire pour longer les plinthes, suivre les formes du mobilier et éliminer les traces souvent laissées par d’autres appareils. Dans une période où la maison est décorée, où les accessoires de Noël encombrent parfois l’espace, cette capacité à s’adapter en temps réel est un véritable atout.

Le M50 Ultra ne se limite pas à cela : il assure une puissante aspiration de 22 000 Pa associée à une distribution automatique du produit nettoyant. Cette combinaison favorise un nettoyage homogène, notamment sur les sols susceptibles de recevoir des miettes, des éclaboussures ou des traces laissées par les allées et venues de la famille durant les fêtes.

L’hygiène constitue un autre point clé du M50 Ultra. Le système d’auto-nettoyage à l'eau chauffée à 100 °C aide à éliminer les résidus et les bactéries présentes sur la brosse après usage. Le séchage rapide, réalisé en cinq minutes, limite l’apparition d’odeurs et garantit que l’appareil reste prêt à l’emploi en toutes circonstances.