Doté d’une station de vidage automatique, le Dreame Aqua10 offre une expérience totalement mains libres. Son réservoir d’eau sale et propre est automatiquement géré, et les serpillières sont lavées et séchées à l’air chaud jusqu'à 100°C après chaque utilisation. Il s’agit d’un vrai plus pour les personnes souhaitant un entretien sans contrainte, et une garantie pour éviter les bactéries et les mauvaises odeurs au fil des nettoyages des sols.

Sa cartographie précise permet un nettoyage adapté aux différents types de pièces. Dans un salon avec tapis, le robot lève automatiquement sa serpillière pour éviter de mouiller les fibres, tandis que dans la cuisine, il intensifie l’aspiration pour venir à bout des miettes et salissures grasses. L’application mobile permet de personnaliser les parcours, les horaires de nettoyage et la puissance d’aspiration en quelques clics. L'intelligence artificielle vient enfin assister le robot pour détecter et reconnaitre les objets, et les éviter si nécessaire. Partez tranquille, même sans ranger votre domicile, l'Aqua10 Ultra Roller Complete sait se débrouiller en toutes circonstances.

Avec une baisse de prix significative à l’occasion du Black Friday, l’Aqua10 Ultra Roller Complete devient une option indispensable pour celles et ceux qui souhaitent combiner automatisation et propreté sans compromis.