À l’occasion du Black Friday 2025, Dreame met les petits appareils dans les grands. Le spécialiste du nettoyage intelligent dévoile une sélection de produits parmi ses plus innovants à des tarifs exceptionnels. Robots aspirateurs, aspirateurs-laveurs ou encore tondeuse connectée : des réductions allant jusqu’à 1 200 euros sont proposées jusqu’au 1er décembre.
Nettoyer sa maison avec plus d’efficacité, tout en gagnant du temps au quotidien, voilà une promesse à laquelle de nombreux foyers aspirent. Dreame, l'un des constructeurs les plus en vue dans le domaine du nettoyage intelligent, propose cette année plusieurs produits phares en promotion pour le Black Friday. Ces modèles allient performance, autonomie et technologie avancée pour transformer les tâches ménagères en actions rapides et sans effort. Parmi eux, l’Aqua10 Ultra Roller Complete, le X50 Ultra Complete et l’aspirateur-laveur H14 Pro illustrent parfaitement cette volonté de moderniser le quotidien tout en maîtrisant son budget.
Les offres Dreame à ne pas manquer durant le Black Friday :
- Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete à 999€ au lieu de 1 499€
- Dreame X50 Ultra Complete à 899€ au lieu de 1 299€
- Dreame H14 Pro à 304,99€ au lieu de 499€
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete : un aspirateur robot sans compromis pour le nettoyage intégral de votre maison
Avec son design résolument moderne et ses caractéristiques techniques avancées, l’Aqua10 Ultra Roller Complete est pensé pour les foyers exigeants. C'est aussi le grand gagnant de sa catégorie lors des Clubic Awards 2025, et le meilleur aspirateur robot de l'année selon la rédaction.
Il se distingue par sa puissante aspiration de 30 000 Pa, la valeur la plus élevée disponible aujourd'hui, et son système de rouleau serpillière auto-nettoyante à haute température. Ce robot aspirateur-laveur vise une propreté maximale, y compris sur les surfaces difficiles, comme les sols tachetés par les dégâts de cuisine ou les traces laissées par les animaux domestiques. La serpillère, comme les brosses, sont extensibles pour aller récupérer la saleté le long des murs et dans les coins.
Doté d’une station de vidage automatique, le Dreame Aqua10 offre une expérience totalement mains libres. Son réservoir d’eau sale et propre est automatiquement géré, et les serpillières sont lavées et séchées à l’air chaud jusqu'à 100°C après chaque utilisation. Il s’agit d’un vrai plus pour les personnes souhaitant un entretien sans contrainte, et une garantie pour éviter les bactéries et les mauvaises odeurs au fil des nettoyages des sols.
Sa cartographie précise permet un nettoyage adapté aux différents types de pièces. Dans un salon avec tapis, le robot lève automatiquement sa serpillière pour éviter de mouiller les fibres, tandis que dans la cuisine, il intensifie l’aspiration pour venir à bout des miettes et salissures grasses. L’application mobile permet de personnaliser les parcours, les horaires de nettoyage et la puissance d’aspiration en quelques clics. L'intelligence artificielle vient enfin assister le robot pour détecter et reconnaitre les objets, et les éviter si nécessaire. Partez tranquille, même sans ranger votre domicile, l'Aqua10 Ultra Roller Complete sait se débrouiller en toutes circonstances.
Avec une baisse de prix significative à l’occasion du Black Friday, l’Aqua10 Ultra Roller Complete devient une option indispensable pour celles et ceux qui souhaitent combiner automatisation et propreté sans compromis.
Dreame X50 Ultra Complete : puissance et intelligence au service du sol
Positionné en haut de gamme, le Dreame X50 Ultra Complete s’adresse à un public à la recherche d’une performance maximale. Il embarque une aspiration de 20 000 Pa et un système de nettoyage rotatif à double serpillière, capable de traiter les salissures les plus tenaces.
Ce modèle se distingue également par l’intégration de la technologie MopExtend, qui permet à la serpillière de se déployer vers les coins et bords, là où les robots traditionnels peinent à intervenir. Dans une pièce comme la salle à manger, où miettes et poussière s’accumulent souvent sous les meubles ou le long des plinthes, cette fonctionnalité prend tout son sens.
Le Dreame X50 Ultra Complete intègre une caméra RGB et un capteur LiDAR pour une navigation intelligente, capable de reconnaître les objets et d’adapter sa trajectoire. Cela permet, par exemple, d’éviter les jouets d’enfants ou les gamelles d’animaux, tout en poursuivant efficacement son cycle. Pour les petits obstacles et les seuils, le robot aspirateur peut se surélever sur deux pieds motorisés jusqu'à 6 cm.
La station multifonction assure, là aussi, un entretien automatisé avec lavage à 80°C des serpillères, séchage et remplissage. Cette version Ultra Complete se démarque par sa finition soignée et ses réservoirs plus grands, qui conviennent parfaitement aux grandes surfaces.
En baisse de 450 euros pour le Black Friday, le X50 devient une alternative haut de gamme compétitive face aux leaders du marché.
Dreame H14 Pro : un aspirateur laveur qui va traquer la saleté dans les coins
Parmi les produits Dreame les plus plébiscités, l’H14 Pro se destine à ceux qui préfèrent un nettoyage manuel, mais sans renoncer à l’intelligence embarquée. Conçu pour les petites surfaces ou les nettoyages ciblés, ce modèle combine aspiration et lavage en un seul passage, grâce à une technologie de rouleau motorisé et de réservoirs dissociés. Sa puissance de 18 000 Pa lui permet de récupérer les poussières comme les cheveux et les poils, mais est aussi utilisée pour détacher les traces les plus incrustées au sol. La brosse tourne à une vitesse de 125 000 tours/minute pour une meilleure efficacité sur les taches.
Avec sa fonction de nettoyage automatique du rouleau et son séchage à l’air chaud à 60 °C, l’entretien de l’appareil devient aussi simple que son utilisation. Sa puissance permet d’aspirer liquides et solides, y compris les accidents du quotidien : un verre d’eau renversé, une purée écrasée ou encore des poils de chien après le bain.
Le bac de solution nettoyante intégrée est associé à un système de distribution automatique. Les capteurs placés dans l'appareil détectent le niveau de saleté du sol et ajustent le niveau d'eau et de solution pour consommer suffisamment de liquide pour venir à bout des taches, mais de manière intelligence pour vous faire réaliser des économies sur l'achat des consommables.
Sa tête articulée, d'une épaisseur de 9,8 cm, permet de passer facilement sous les meubles, et son autonomie avoisine les 40 minutes, suffisant pour traiter une grande partie de l’habitat. C’est le compagnon idéal des foyers actifs ou des familles avec enfants.
Actuellement affiché à 304,99 € au lieu de 599, le H14 Pro se positionne comme un excellent choix dans la catégorie des aspirateurs laveurs multifonction.