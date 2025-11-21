Avec l’Aqua10 Ultra Roller Complete, Dreame propose l’un de ses robots aspirateurs les plus complets à ce jour. C'est aussi ce modèle qui a été récompensé du Clubic Award 2025 du meilleur aspirateur robot. C'est dire si nous avons adoré ce modèle, grâce notamment à ses performances assez impressionnantes de nettoyage. Pensé pour un lavage autonome et sans effort, ce modèle se distingue par sa puissance d’aspiration impressionnante de 30 000 Pa, qui lui permet de venir à bout de tous les déchets, petits et grands, des poussières fines aux miettes de gateaux, en passant par les cheveux.

Ce modèle est proposé à 999 € au lieu de 1 499 €, soit 500 € de remise jusqu’au 1er décembre.