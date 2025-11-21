Nettoyez, aspirez, tondez… et économisez ! Pour le Black Friday 2025, Dreame frappe fort avec des promotions spectaculaires sur ses appareils les plus avancés. De l’aspirateur robot intelligent à la tondeuse connectée, la marque offre des réductions jusqu’à 1 200 €, valables jusqu’au 1er décembre.
Depuis plusieurs années, Dreame s’impose comme un acteur de référence dans l’univers de la maison intelligente. Pour ce Black Friday, la marque propose une sélection ambitieuse de ses produits les plus avancés. Aspirateurs robot, aspirateurs laveurs, mais aussi robots tondeuses : toutes les pièces de la maison, ainsi que l'extérieur sont concernés. L’objectif est clair : offrir des performances haut de gamme à prix réduit, pour permettre à chacun d’équiper son intérieur (et même son jardin) sans compromis sur la qualité. En somme, Dreame vous propose de prendre du temps pour vous, et de laisser ses appareils travailler à votre place. Avouez que c'est tentant. Voici les différents produits mis en avant par la marque durant ce Black Friday.
Les offres Dreame à saisir pour le Black Friday
- Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete à 999€ au lieu de 1 499€
- Dreame X50 Ultra Complete à 899€ au lieu de 1 299€
- Dreame L40 Ultra AE à 479€ au lieu de 699€
- Dreame H12 Pro FlexReach à 249€ au lieu de 399€
- Dreame A2 à 1 599€ au lieu de 2 799€
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete : le roi du nettoyage intelligent
Avec l’Aqua10 Ultra Roller Complete, Dreame propose l’un de ses robots aspirateurs les plus complets à ce jour. C'est aussi ce modèle qui a été récompensé du Clubic Award 2025 du meilleur aspirateur robot. C'est dire si nous avons adoré ce modèle, grâce notamment à ses performances assez impressionnantes de nettoyage. Pensé pour un lavage autonome et sans effort, ce modèle se distingue par sa puissance d’aspiration impressionnante de 30 000 Pa, qui lui permet de venir à bout de tous les déchets, petits et grands, des poussières fines aux miettes de gateaux, en passant par les cheveux.
Ce modèle est proposé à 999 € au lieu de 1 499 €, soit 500 € de remise jusqu’au 1er décembre.
Navigation avancée et nettoyage à l’eau chaude
Pour le lavage des sols durs, le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete compte sur son rouleau serpillère, aspergé d'eau propre en permanence, et qui peut traiter les taches les plus incrustées. Et sur un tapis, nous direz-vous ? Là encore, Dreame a réponse à tout avec une protection qui vient recouvrir automatiquement le rouleau lorsque l'aspirateur franchit un tapis. Ce dernier est protégé en permanence, et sans aucune action à entreprendre.
La navigation OmniSight, qui utilise deux caméras 3D installées sur le pare-choc, affine encore l’expérience, en détectant avec précision les obstacles pour éviter les collisions avec les meubles ou les jouets oubliés. Résultat : un trajet toujours fluide et optimisé, avec un minimum d’interventions manuelles. Combiné à une base avec châssis à trois roues, le robot franchit les obstacles jusqu’à 6 cm, une performance rare sur le marché.
Dreame X50 Ultra Complete : l’ultra précision au service de la propreté
Le Dreame X50 Ultra Complete se positionne comme une alternative à l’Aqua10, avec une attention toute particulière portée à la précision et à l’entretien facilité.
Lui aussi bénéficie d’une réduction de 400 €, passant de 1 299 € à 899 € durant le Black Friday.
Aspiration puissante et nettoyage jusque dans les coins
Doté d’un système de serpillière extensible, le X50 Ultra va chercher la saleté dans les moindres recoins, là où les autres robots abandonnent souvent le terrain. Sa navigation VersaLift lui permet de glisser facilement sous les meubles ou dans les espaces étroits, grâce au capteur qui se rétracte automatiquement à l'approche d'une surface basse. Le système ProLeap permet quant à lui au robot aspirateur de se hisser sur deux bras mécaniques jusqu'à 6 cm afin de franchir les seuils et de se dégager de certains obstacles.
Autre atout : la brosse double HyperStream limite considérablement les risques d’enchevêtrement, un gain de temps non négligeable pour les propriétaires d’animaux domestiques. Avec 20 000 Pa de puissance, le X50 Ultra est à l'aise dans les situations les plus complexes, pour un nettoyage quotidien comme un gros lavage de printemps.
Une station de charge tout-en-un
Avec sa station PowerDock, le X50 propose un nettoyage quasi autonome. Remplissage automatique du réservoir, lavage complet des serpillères à 80°C, séchage hygiénique et élimination des bactéries par lumière UV : tout est pensé pour réduire l’entretien au strict minimum.
Dreame L40 Ultra AE : l’allié du quotidien pour une maison impeccable
Pour ceux qui souhaitent un robot aspirateur performant sans aller jusqu’aux modèles les plus premium, le L40 Ultra AE se positionne comme un excellent choix.
En promo à 479 € au lieu de 699 €, il s’adresse à ceux qui veulent découvrir la maison connectée sans dépasser leur budget.
De la puissance à revendre pour nettoyer votre logement dans les moindres recoins
Ce modèle combine une aspiration puissante de 19 000 Pa avec une brosse principale en caoutchouc relevable et une brosse TriCut, pour une couverture complète sur tous types de surfaces. Que ce soit pour éliminer les fines poussières du parquet ou les miettes sur la moquette, il adapte sa puissance et son action.
Sa fonction de lavage automatique à l’eau chaude à 75 °C garantit une hygiène irréprochable, en désinfectant efficacement les serpillières après chaque utilisation.
Dreame H12 Pro FlexReach : pour un nettoyage à portée de main
L’aspirateur laveur H12 Pro FlexReach est un aspirateur-laveur sans fil pensé pour les zones difficiles d’accès. Si vous préférez garder la main, ou compléter le lavage effectué par l'aspirateur robot dans certains espaces, ce modèle vous propose là encore de solides performances afin de récupérer les déchets et de laver le sol même lorsque les taches font de la résistance.
Le Dreame H12 Pro FlexReach est disponible à 249 € au lieu de 399 € jusqu’au 1er décembre.
Un design ergonomique pour le quotidien
Premier modèle du marché à proposer une inclinaison à 180°, il se faufile sous les meubles sans forcer. Sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa combinée à son grattoir TangleCut empêche les enchevêtrements de cheveux, tandis que le séchage à 90 °C en 5 minutes assure une hygiène parfaite après chaque session.
Dreame A2 : la tondeuse qui voit tout et n'oublie rien
Pour les extérieurs, Dreame propose également une gamme de robots tondeuses intelligents. Le modèle A2 s’adresse aux propriétaires de grands terrains qui veulent une pelouse impeccable sans lever le petit doigt.
Durant ce Black Friday, la Dreame A2 bénéficie d'une réduction spectaculaire, avec 1 200€ de remise et un prix qui passe de 2 799€ à 1 599€ seulement.
Une tonte entièrement automatisée
Grâce au système OmniSense 2.0 et à sa caméra IA, le robot génère des cartes 3D ultra précises et adapte sa trajectoire en fonction des reliefs du jardin. Il gère également les zones séparées, monte les pentes et contourne les obstacles avec efficacité. Au total, ce robot tondeuse peut traiter jusqu'à 3 000 m2 de terrain. Idéal donc pour les grands espaces.
Le système de coupe EdgeMaster assure une finition parfaite, même au bord des allées. Avec sa connexion 4G et ses capteurs omnidirectionnels, l’A2 se pilote et se surveille à distance, même depuis son smartphone.