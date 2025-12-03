Le Black Friday est censé s'être terminé depuis ce weekend… Pourtant, certaines réductions subsistent sur Amazon, notamment 7 deals chocs sur les aspirateurs. Si vous avez envie d'un aspirateur à petit prix, c'est le moment ou jamais.
Le Black Friday est bel et bien terminé mais Amazon joue les prolongations avec une sélection de 7 promos aspirateurs absolument redoutables. Entre robots laveurs, modèles balais ultra-puissants et aspirateurs sans sac à prix cassé, la plateforme frappe fort avec des remises rarement aussi généreuses. Pour équiper votre maison ou booster votre nettoyage quotidien, ces deals exceptionnels ne resteront pas longtemps disponibles ! Découvrez-les ci-dessous.
Les 7 deals aspirateurs à saisir chez Amazon
- Aspirateur robot Ecovacs Deebot T80 Omni à 479 € au lieu de 1099 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Advanced à 249 € au lieu de 399 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 499 € au lieu de 549 €
- Aspirateur Matelas Anti Acariens JV35 à 124,99 € au lieu de 159,99 €
- Aspirateur robot laveur Roborock Q7 M5 à 159,99 € au lieu de 189,99 €
- Aspirateur balai Rowenta X-Clean 4 à 189,99 € au lieu de 349,99 €
- Aspirateur robot laveur Lefant M2 Plus à 199,99 € au lieu de 599,99 €
Pourquoi changer d’aspirateur ?
Changer d’aspirateur n’est pas une question de fréquence, mais de besoin réel. Lorsque votre modèle montre ses limites — perte de puissance, autonomie trop faible, filtres usés ou incompatibles avec vos surfaces — passer à un appareil plus adapté peut vraiment améliorer votre confort… tout en évitant la surconsommation inutile. Les aspirateurs sans sac offrent aujourd’hui une aspiration plus constante et un entretien simplifié. Les balais séduisent par leur légèreté et leur polyvalence pour un ménage rapide. Les aspirateurs à main complètent efficacement un équipement existant en ciblant les zones difficiles d’accès. Quant aux robots aspirateurs, ils automatisent une partie du nettoyage, un vrai plus pour ceux qui manquent de temps. L’idée n’est pas de remplacer trop souvent, mais d’opter pour la technologie qui répond le mieux à votre usage quotidien, de manière durable et pertinente.
Le Black Friday, c’est fini… mais les bons plans continuent !
Le Black Friday a tiré sa révérence, mais Amazon ne range pas encore les armes. Même après la fin officielle de l’évènement, de nombreuses promotions restent actives, notamment sur les aspirateurs et le petit électroménager. Les meilleures remises sont parfois celles qui survivent, car la concurrence baisse et certains vendeurs prolongent leurs offres pour écouler les derniers stocks. Si vous avez manqué le rush du week-end, c’est donc loin d’être perdu.
Des offres prolongées à saisir avant épuisement des stocks
La fin du Black Friday marque souvent une transition vers une période tout aussi intéressante : les “prolongations” et les ventes flash post-évènement. Amazon continue d’ajuster ses prix, propose encore des rabais agressifs et remet parfois en avant des modèles très recherchés. Attention toutefois : les quantités sont généralement plus limitées qu’avant vendredi. Les acheteurs rapides feront encore d’excellentes affaires, mais cette fois… sans l’effervescence du jour J.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)