Changer d’aspirateur n’est pas une question de fréquence, mais de besoin réel. Lorsque votre modèle montre ses limites — perte de puissance, autonomie trop faible, filtres usés ou incompatibles avec vos surfaces — passer à un appareil plus adapté peut vraiment améliorer votre confort… tout en évitant la surconsommation inutile. Les aspirateurs sans sac offrent aujourd’hui une aspiration plus constante et un entretien simplifié. Les balais séduisent par leur légèreté et leur polyvalence pour un ménage rapide. Les aspirateurs à main complètent efficacement un équipement existant en ciblant les zones difficiles d’accès. Quant aux robots aspirateurs, ils automatisent une partie du nettoyage, un vrai plus pour ceux qui manquent de temps. L’idée n’est pas de remplacer trop souvent, mais d’opter pour la technologie qui répond le mieux à votre usage quotidien, de manière durable et pertinente.