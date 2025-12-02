Bonne surprise après le Black Friday : Amazon conserve une énorme réduction sur le robot Lefant M210P, toujours affiché sous les 90 €. Une prolongation inattendue pour ceux qui pensaient avoir raté la promo.
Le prix du Lefant M210P chute à 89,99 € chez Amazon, soit une réduction de 74 % pendant la période post Black Friday. Ce robot compact nettoie les sols d'une pièce ou d'un appartement, gère la poussière et les poils sans effort et revient seul à sa base. Sa connexion Wi-Fi permet un contrôle à distance depuis l'application ou par la voix. Certains diront que ce niveau d'autonomie séduit surtout quand on manque de temps pour passer l'aspirateur régulièrement.
- Aspiration puissante jusqu'à 2200 Pa pour éliminer efficacement poils d'animaux et poussières
- Format ultra compact : diamètre 28 cm, hauteur 7,85 cm pour passer sous la plupart des meubles
- Autonomie jusqu'à 120 minutes sur une seule charge pour couvrir de grandes surfaces
- Six modes de nettoyage dont zigzag, bordures et zone ciblée, adaptés à chaque besoin
- Contrôle via application mobile, compatible Alexa et Google Home pour une gestion à distance simple
- Fonction lavage requiert l'achat d'accessoires supplémentaires pour nettoyage humide
- Connexion Wi-Fi limitée au 2,4 GHz, incompatible avec le 5 GHz
- Capacité du réservoir d'eau non adaptée aux grandes surfaces pour le lavage
Un format compact et une autonomie appréciable
L'aspirateur robot se faufile sous les meubles et nettoie là où un appareil classique passe difficilement. Son autonomie de deux heures suffit pour couvrir une grande pièce ou un appartement de taille moyenne, sans devoir s'occuper de la recharge entre deux utilisations. Certains diront que cette simplicité au quotidien change vraiment la donne, surtout avec des animaux ou un sol vite encombré. Il fonctionne aussi sur les tapis, ce qui évite d'avoir à repasser avec un balai ou une brosse. On peut trouver que ce côté pratique, couplé à un contrôle via application ou par la voix, donne envie d'y recourir dès que la poussière s'accumule.
Le niveau sonore reste raisonnable, même dans une pièce de vie. Le robot adapte sa puissance selon le support, ce qui limite la gêne pendant une visioconférence ou un moment calme. L'ensemble vise l'efficacité sans compromettre le confort d'usage, que ce soit pour un nettoyage planifié ou ponctuel.
Un positionnement tarifaire inédit pour un robot connecté
Amazon affiche Lefant M210P à 89,99 €, un montant encore jamais observé sur ce modèle. Ce robot silencieux et compact vise un usage quotidien dans les espaces modernes, où l'entretien doit rester simple et rapide. La compatibilité avec l'application mobile et les assistants vocaux facilite la gestion à distance, même pour des utilisateurs peu à l'aise avec la technologie. On retient surtout sa capacité à s'adapter à différents sols, ce qui rend l'expérience assez confortable au fil du temps.