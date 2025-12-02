L'aspirateur robot se faufile sous les meubles et nettoie là où un appareil classique passe difficilement. Son autonomie de deux heures suffit pour couvrir une grande pièce ou un appartement de taille moyenne, sans devoir s'occuper de la recharge entre deux utilisations. Certains diront que cette simplicité au quotidien change vraiment la donne, surtout avec des animaux ou un sol vite encombré. Il fonctionne aussi sur les tapis, ce qui évite d'avoir à repasser avec un balai ou une brosse. On peut trouver que ce côté pratique, couplé à un contrôle via application ou par la voix, donne envie d'y recourir dès que la poussière s'accumule.

Le niveau sonore reste raisonnable, même dans une pièce de vie. Le robot adapte sa puissance selon le support, ce qui limite la gêne pendant une visioconférence ou un moment calme. L'ensemble vise l'efficacité sans compromettre le confort d'usage, que ce soit pour un nettoyage planifié ou ponctuel.