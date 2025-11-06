La vraie révolution, c’est son système de lavage à rouleau rotatif, bien plus efficace qu’une simple serpillière. Ce dispositif, qui est la tendance de 2025 et met les serpillères au placard, frotte activement le sol pour éliminer les taches, tout en adaptant la pression selon le type de surface. Le résultat est impeccable : carrelage, parquet ou tapis, rien ne lui résiste. Le rouleau est également nettoyé pendant le lavage pour retirer les traces et déchets qui s'y seraient collés. Ce niveau de précision est renforcé par une cartographie laser ultrafine, capable de détecter les obstacles avec une précision millimétrée.

Le Dreame Aqua10 séduit aussi par sa simplicité d’usage. L’application mobile est fluide, intuitive et permet de planifier le nettoyage pièce par pièce. Dreame utilise un soupçon d'IA pour analyser la saleté présente au sol et régler l'aspirateur en fonction des besoins, avec des résultats qui nous ont bluffé. Même chose pour l'entretien, réduit au strict minimum. Son système de nettoyage automatique des rouleaux évite toute manipulation fastidieuse. Vous n'avez qu'à vider le bac d'eau sale de temps à autre, et profitez du confort d'une maison propre au quotidien.