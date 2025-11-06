Les aspirateurs robots atteignent un nouveau sommet en 2025. Dreame s’impose cette année avec un modèle d’une redoutable efficacité, qui remporte le Clubic Award 2025 du meilleur aspirateur robot de l'année.
Sur les traces les plus courantes, le Aqua10 Ultra Roller Complete offre un résultat tout simplement impeccable, sans traces, et avec une très grande attention aux coins et aux bords des murs.
Les utilisateurs veulent aujourd'hui des produits tout-en-un, et l'aspirateur robot en est une parfaite illustration. Les fabricants misent désormais sur des produits plus polyvalents, capables d’aspirer, laver, se nettoyer seuls et même de détecter les objets avec une précision impressionnante. Les constructeurs ont redoublé d’inventivité pour faciliter notre quotidien. Mais un modèle s’est détaché : le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, qui allie puissance, intelligence et confort d’utilisation. Un véritable concentré de technologie, pensé pour simplifier le ménage au quotidien, et qui remporte le Clubic Award du meilleur aspirateur robot 2025.
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, le robot le plus complet du moment
Difficile de faire un choix parmi les excellents modèles sortis cette année, mais le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete (que nous appellerons Aqua10, c'est plus simple) nous a convaincus par son équilibre général. Il coche toutes les cases : puissance d’aspiration, lavage performant, autonomie, ergonomie et application bien pensée.
La vraie révolution, c’est son système de lavage à rouleau rotatif, bien plus efficace qu’une simple serpillière. Ce dispositif, qui est la tendance de 2025 et met les serpillères au placard, frotte activement le sol pour éliminer les taches, tout en adaptant la pression selon le type de surface. Le résultat est impeccable : carrelage, parquet ou tapis, rien ne lui résiste. Le rouleau est également nettoyé pendant le lavage pour retirer les traces et déchets qui s'y seraient collés. Ce niveau de précision est renforcé par une cartographie laser ultrafine, capable de détecter les obstacles avec une précision millimétrée.
Le Dreame Aqua10 séduit aussi par sa simplicité d’usage. L’application mobile est fluide, intuitive et permet de planifier le nettoyage pièce par pièce. Dreame utilise un soupçon d'IA pour analyser la saleté présente au sol et régler l'aspirateur en fonction des besoins, avec des résultats qui nous ont bluffé. Même chose pour l'entretien, réduit au strict minimum. Son système de nettoyage automatique des rouleaux évite toute manipulation fastidieuse. Vous n'avez qu'à vider le bac d'eau sale de temps à autre, et profitez du confort d'une maison propre au quotidien.
Le Dreame Aqua10 Roller Ultra Complete coche donc toutes les cases en misant sur la puissance et la simplicité. Toutes ces raisons font que ce modèle emporte logiquement le Clubic Award 2025 du meilleur aspirateur robot.
La note finale et le test complet du Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
- Excellente puissance d'aspiration
- Le meilleur système de nettoyage des sols à date
- Navigation précise
- Une IA parfaitement au point pour optimiser le nettoyage
- App mobile de qualité et riche en options
- Des ratés dans le vidage du réservoir
- Le démarrage de l'aspirateur est très long
- Une autonomie limitée
Les autres aspirateurs robot qui ont marqué 2025 :
Face à lui, la concurrence reste sérieuse. Le Roborock Saros 10 impressionne par sa précision, le Narwal Flow séduit par son silence, et l’Ecovacs Deebot X11 par son autonomie. L'année 2025 a décidément été très bonne du côté de aspirateurs robot pour la joie des consommateurs, et de leurs sols parfaitement entretenus.
- Un design somptueux dans la maison
- Capteur LiDAR rétractable
- Une aspiration redoutable pour tous les déchets
- Serpillères vibrante et latérale très efficaces
- Navigation par IA enfin utile
- Autonomie incroyable et charge rapide
- Pas de détergent inclus
- Réservoirs d'eau trop petits
- Quelques difficultés sur les taches incrustées
- Une reconnaissance des objets parfois trop sensible
- Une aspiration puissante sur tous les sols
- Un lavage de grande qualité
- De très nombreux accessoires fournis
- Une navigation presque parfaite
- App très bien pensée et riche en options
- Une autonomie très décevante
- Un design tout plastique pas forcément du meilleur goût
- Un robot un peu épais, même avec le capteur rétracté
- Pas de compatibilité Matter à date
- Une excellente fabrication
- Une aspiration puissante
- Lavage des sols presque parfait
- App mobile complète
- Autonomie confortable
- Problèmes de détection de certains objets
- Une navigation parfois hasardeuse
- Un nettoyage moyennement efficace sur les taches grasses
- Problèmes de traduction
- Aspiration convaincante
- Lavage des sols efficace
- Réservoir sans sac, plus économique sur la durée
- Une autonomie presque infinie
- Charge ultra-rapide
- Une IA déficiente qui manque d'intelligence
- Le lavage du rouleau serpillère, pas terrible
- Aspiration des tapis correcte, sans plus
- La brosse latérale étale les petits déchets