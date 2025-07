Le MOVA Z60 Ultra Roller Complete intègre donc un rouleau microfibre doté de la technologie HydroForce, qui pulvérise constamment de l’eau propre tout en aspirant l’eau sale, évitant ainsi de répandre la saleté pendant le lavage. De plus, le système AutoShield relève automatiquement et protège le rouleau sous un capot rétractable lorsqu’un tapis est détecté, évitant ainsi toute humidification accidentelle des tapis. C'est exactement le même dispositif qu'introduira Dreame avec l'Aqua10 Ultra Roller Complete. On le rappelle, Mova est une ancienne marque dérivée de Dreame et il semble que les deux entités se partagent leurs dernières trouvailles pour toucher un maximum de foyers.