Parmi les autres caractéristiques du MOVA X4 Pro, on retrouve une technologie anti-enchevêtrement baptisée Tangle-Free, et conçue pour éliminer les cheveux et les poils sans bloquer le mécanisme. Grâce à un grattoir cranté et des dents en peigne, la brosse reste propre et fonctionnelle. La plupart des aspirateurs laveurs milieu et haut de gamme, comme le Roborock F25 ACE, disposent de ce dispositif, ce n’est donc pas une surprise de le retrouver ici.

Côté entretien, MOVA mise sur l’autonomie : les opérations de nettoyage et de séchage de la brosse sont automatisées, éliminant toute manipulation fastidieuse. Il faudra probablement laver la brosse à la main une fois de temps en temps pour retirer les poussières qui s’y sont logées au fil du temps.