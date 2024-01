CES 2024 : un nouvel aspirateur robot laveur de sols chez Dreame qui se raccorde à votre arrivée d'eau

L'aspirateur robot embarque un moteur d'une puissance de 7 000 Pa pour la récupération des poussières et autres déchets. L'appareil profite également du système Mop Extend, qui permet aux deux serpillères attachées au bas de l'appareil de se décaler de quelques degrés sur la gauche et la droite afin d'agir plus efficacement le long des murs et des plinthes.

Pour améliorer encore un peu plus le nettoyage de la maison, Dreame propose avec ce L10s Pro Ultra Heat une nouvelle technologie baptisée CleanGenius. Cette dernière doit normalement identifier les zones les plus sales de la maison dans le but d'y passer une deuxième fois et de retirer les traces les plus incrustées au sol.

Le réservoir d'eau intégré possède une capacité de 0,8L. Une solution de nettoyage sera par ailleurs proposée avec l'appareil, et disponible par la suite sur le site officiel de la marque et les revendeurs. Seules quelques gouttes sont ajoutées au réservoir lors du cycle de nettoyage.