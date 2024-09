Pour ce faire, l'aspirateur robot dispose d'une brosse latérale conçue pour s'étendre et se surélever d’une hauteur minimum de 10 mm. Combinée à la brosse principale, elle ajuste automatiquement les différents modes de nettoyage selon les besoins, y compris dans les angles les plus inaccessibles.

Autre innovation du L40 Ultra, l'aspirateur robot embarque une brosse TriCut qui vise à lutter contre les accumulations de poils et de cheveux, simplifiant ainsi l’aspiration et le nettoyage de l’appareil. Par son action, la brosse dirige automatiquement les cheveux et poils d’animaux dans le bac à poussière. Une solution idéale pour les foyers habritant des animaux domestiques.

Le Dreame L40 Ultra est aussi un laveur de sols complet, avec la technologie MopExtend RoboSwing. Les serpillères, installées à l'arrière du robot, sont aussi extensibles pour nettoyer le long des murs ainsi que dans les coins. Cette dernière se relève de 10 mm lorsque l'appareil passe sur un tapis pour éviter de mouiller ce dernier, sans interrompre son travail.

Une fois le nettoyage terminé, l'aspirateur robot repart automatiquement sur sa station de charge et va procéder à son nettoyage. Les serpillères sont nettoyées à l'eau chaude, plus précisément à une température de 65°C, puis sont séchées à l'air chaud durant plusieurs heures afin d'éviter la formation de bactéries et de moisissures.