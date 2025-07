MOVA est une jeune marque dans l'univers du nettoyage et de l'entretien de la maison, mais elle affiche de grandes ambitions. Spécialisée dans les robots aspirateurs laveurs et les aspirateurs robots, et pas que, la marque mise sur l’innovation technologique pour séduire les familles. À l’occasion du Prime Day, MOVA offre des réductions particulièrement attractives sur plusieurs références phares de son catalogue. Des modèles polyvalents comme le E30 Ultra ou le X4 Pro, en passant par les haut de gamme tels que le V50 Ultra, bénéficient ainsi de promotions importantes. On vous explique pourquoi ces quatre appareils sont tout indiqués pour vous assister dans votre ménage, et comment ils vont vous faire gagner un temps précieux tout au long de l'année.