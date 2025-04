A première vue, le Mova V50 Complete est un aspirateur robot comme les autres, mais il ne faut pas se fier à cette première impression. Il embarque en effet quelques nouveautés pour améliorer, selon les dires de la marque, le nettoyage dans la maison.

La station de recharge et de nettoyage contient deux réservoirs distincts, l'un pour la solution de lavage classique, et l'autre, plus concentrée et utilisable pour récupérer les traces et les odeurs laissés par nos animaux de compagnie. Sur la carte générée par le capteur LiDAR et disponible depuis l'application mobile, il est possible de créer des zones pour utiliser l'une ou l'autre solution en fonction des besoins et de la saleté dans les différentes pièces dans la maison. Idéal donc pour aller en profondeur près de la gamelle du chien ou de son couchage. Les deux serpillères se relèvent automatiquement sur les tapis, détectés avec une caméra servant aussi à la reconnaissance des objets et des animaux.