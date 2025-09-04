La marque présente une toute nouvelle génération d’aspirateurs robots, mais aussi deux aspirateurs balais pensés pour le quotidien.
- Dreame a présenté une nouvelle génération d'aspirateurs robots et balais au salon de Berlin.
- Les modèles Aqua offrent des technologies innovantes pour un nettoyage plus efficace et autonome.
- Les aspirateurs balais V30 et V20 Pro intègrent un bras robotisé et des systèmes de filtration avancés.
Le constructeur chinois Dreame a profité du salon berlinois pour dévoiler une gamme complète d'aspirateurs robot de nouvelle génération. Fidèle à sa stratégie d’innovation, la marque met en avant plusieurs modèles destinés à simplifier l’entretien de la maison, de l’aspirateur robot capable de monter les escaliers jusqu’au balai sans fil qui supprime les cheveux emmêlés.
Une nouvelle gamme Aqua, et un premier aspirateur robot équipé d'un bras motorisé
La série Aqua fait ses débuts avec deux modèles : l’Aqua10 Ultra Roller Complete, dont vous nous avions déjà parlé il y a quelques semaines, et l’Aqua10 Ultra Track Complete. Le premier inaugure la Fresh Water Technology pour un nettoyage en eau claire permanent, tandis que le second mise sur un système d’alimentation en eau chaude jusqu’à 45 °C. Ces deux appareils intègrent des innovations comme la reconnaissance des obstacles AstroVision™ et une aspiration allant jusqu’à 30 000 Pa.
Le Matrix10 Ultra se distingue par sa station Multi-Mop Switching Dock, capable de changer automatiquement de serpillière en fonction des pièces. Avec une aspiration puissante et des solutions adaptées à différents sols, ce modèle illustre l’orientation de Dreame vers plus de polyvalence dans le nettoyage quotidien.
Le Cyber10 Ultra, de son côté, marque une rupture nette avec les générations précédentes. Ce dernier aspirateur robot est équipé d’un bras bionique CyberDex, et il est capable de déplacer de petits objets, d’atteindre des recoins inaccessibles et même d’utiliser des outils de nettoyage adaptés à chaque situation. Ce dispositif rappelle forcément le Roborock Saros Z70, qui avait été le premier à intégrer un bras motorisé. Celui du Cyber10 Ultra possède quatre articulations et cinq axes de mouvement et peut s’étendre jusqu’à 33 cm et soulever jusqu’à 500 grammes (contre 300 grammes pour le modèle de Roborock), ce qui lui permettra de ramasser bien plus d'objets comme des petits jouets ou des objets de petites tailles. Il propose aussi le nettoyage de la serpillère à 100°C et son séchage depuis la station.
V30 et V20 Pro : deux nouveaux aspirateurs balais plus puissants et précis
En parallèle des robots, Dreame enrichit sa gamme d’aspirateurs balais avec les V30 et V20 Pro. Leur innovation phare est le bras robotisé GapFree AI, conçu pour nettoyer au ras des murs et des meubles. Ce dispositif réduit l’écart à 0 mm, ce qui élimine les zones difficiles à atteindre. Les deux modèles intègrent aussi la technologie TangleCut, qui coupe automatiquement les cheveux pour éviter les blocages.
Le V30 est conçu pour les tapis épais, avec une brosse OmniX 2.0 et une puissance d’aspiration de 330 AW. Il peut couvrir jusqu’à 270 m² grâce à une autonomie de 90 minutes. De son côté, le V20 Pro est pensé comme un modèle plus polyvalent, avec une brosse multi-surfaces et une puissance de 210 AW pour 250 m² maximum. Tous deux reposent sur une batterie amovible de 8 × 3 200 mAh.
La filtration a aussi été soignée, avec un système à cinq couches et un filtre HEPA H14 capable de capturer 99,99 % des particules fines. En complément, un tube pliable à 90° facilite le nettoyage sous les meubles, tandis que la technologie CelesTect™ adapte la puissance d’aspiration en temps réel selon la saleté détectée.
Prix et disponibilité
L’Aqua10 Ultra Roller Complete sera lancé le 5 septembre 2025 au prix de 1 499 €, avec une remise de 200 € pendant deux semaines. L’Aqua10 Ultra Track Complete suivra le 8 septembre 2025, également à 1 499 €. Le Matrix10 Ultra arrivera le 24 septembre 2025 à 1 599 €, avec une réduction de 200 € au lancement.
Le Cyber10 Ultra et le Cyber X seront quant à eux disponibles au début de l’année 2026, sans prix annoncé à ce stade. Rendez-vous dans quelques mois (au CES de Las Vegas ?) pour en savoir plus.
Côté aspirateurs balais, le Dreame V30 sera proposé à partir du 25 septembre 2025 au prix de 599 €, avec une remise de 50 € durant les deux premières semaines. Le Dreame V20 Pro sera disponible le même jour à 429 €, avec une réduction de 40 € pendant la période de lancement.