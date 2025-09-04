L’Aqua10 Ultra Roller Complete sera lancé le 5 septembre 2025 au prix de 1 499 €, avec une remise de 200 € pendant deux semaines. L’Aqua10 Ultra Track Complete suivra le 8 septembre 2025, également à 1 499 €. Le Matrix10 Ultra arrivera le 24 septembre 2025 à 1 599 €, avec une réduction de 200 € au lancement.

Le Cyber10 Ultra et le Cyber X seront quant à eux disponibles au début de l’année 2026, sans prix annoncé à ce stade. Rendez-vous dans quelques mois (au CES de Las Vegas ?) pour en savoir plus.

Côté aspirateurs balais, le Dreame V30 sera proposé à partir du 25 septembre 2025 au prix de 599 €, avec une remise de 50 € durant les deux premières semaines. Le Dreame V20 Pro sera disponible le même jour à 429 €, avec une réduction de 40 € pendant la période de lancement.