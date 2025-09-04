Mova présente un nouvel aspirateur robot équipé de deux bras, ainsi qu'une plateforme motorisée pour gravir les escaliers. On en oublierait presque les autres modèles, disponibles dans les prochains jours.
Pour sa présentation IFA 2025, MOVA a choisi le thème « Step Up, Move Ahead » pour illustrer son ambition : redéfinir le nettoyage domestique grâce à la robotique et à l’intelligence artificielle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune marque se donne les moyens de ses ambitions, et est bien destinée à marquer les esprits avec deux nouveaux produits, les Zeus 60 et Sirius 60. L'un a des jambes pour monter les escaliers, le deuxième deux bras pour ramasser les objets et les poussières dans toute la maison.
Monter les escaliers ou saisir des objets : les nouveaux Mova savent tout faire, mais pas avant 2026
Le Zeus 60 est présenté comme le premier module escalier au monde pour aspirateurs robots. Il peut franchir des marches individuelles jusqu’à 25 cm de hauteur et permet aux modèles compatibles de gérer plusieurs étages sans assistance humaine. Grâce à son design modulaire, il s’intègre de manière flexible avec différents appareils de la marque, offrant une expansion progressive du nettoyage domestique. Mova indique que la plupart de ses aspirateurs actuels seront compatibles avec l'équipement, un bon point pour les clients de la marque.
De son côté, le Sirius 60 inaugure une nouvelle approche. Équipé de deux bras robotiques, il se glisse sous les meubles, atteint les zones difficiles et peut interagir de manière intelligente avec son environnement. Le premier bras, équipé d'une brosse, va chercher la poussière dans les recoins inaccessibles aux robots aspirateurs plus classiques. Le deuxième, armé d'une pince, va pouvoir saisir différents types d'objets comme des chaussures ou des jouets, et les déplacer automatiquement pour poursuivre le nettoyage.
On ne connait pas encore les détails techniques, et notamment le poids maximal supporté. Rendez-vous en 2026, date annoncée de commercialisation, pour en savoir bien plus à leur sujet.
Un nouvel aspirateur haut de gamme qui améliore l'existant
Parmi les autres annonces, MOVA a officialisé le Z60 Ultra Roller Complete. Ce modèle haut de gamme associe un lavage des sols sous pression à l’eau claire et une aspiration de 28 000 Pa. Grâce à la technologie HydroForce et à ses 12 buses de pulvérisation, il promet un nettoyage en profondeur, y compris le long des bords. Le système de franchissement des seuils, revu et amélioré, lui permet en outre de franchir des obstacles jusqu’à 8 cm.
Le M50 Ultra Wet & Dry Vacuum, quant à lui, vise la polyvalence. Présenté comme le premier aspirateur laveur doté d’un manche pliable et extensible, il facilite l’accès sous les meubles bas. Sa technologie EdgeCoverage AI garantit un nettoyage précis des bords sans laisser de traces d’eau, un atout pour les tâches contraignantes comme les dessous de lits et de canapés.
Le Z60 Ultra Roller Complete est lancé en Europe depuis le 1er septembre 2025, au prix de 1 499 €. Une remise de lancement de 200 € est appliquée pendant les premières semaines. Le M50 Ultra Wet & Dry Vacuum sera disponible dans le courant de septembre 2025, à un tarif qui n’a pas encore été officialisé par la marque.