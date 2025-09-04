Le Zeus 60 est présenté comme le premier module escalier au monde pour aspirateurs robots. Il peut franchir des marches individuelles jusqu’à 25 cm de hauteur et permet aux modèles compatibles de gérer plusieurs étages sans assistance humaine. Grâce à son design modulaire, il s’intègre de manière flexible avec différents appareils de la marque, offrant une expansion progressive du nettoyage domestique. Mova indique que la plupart de ses aspirateurs actuels seront compatibles avec l'équipement, un bon point pour les clients de la marque.

De son côté, le Sirius 60 inaugure une nouvelle approche. Équipé de deux bras robotiques, il se glisse sous les meubles, atteint les zones difficiles et peut interagir de manière intelligente avec son environnement. Le premier bras, équipé d'une brosse, va chercher la poussière dans les recoins inaccessibles aux robots aspirateurs plus classiques. Le deuxième, armé d'une pince, va pouvoir saisir différents types d'objets comme des chaussures ou des jouets, et les déplacer automatiquement pour poursuivre le nettoyage.

On ne connait pas encore les détails techniques, et notamment le poids maximal supporté. Rendez-vous en 2026, date annoncée de commercialisation, pour en savoir bien plus à leur sujet.