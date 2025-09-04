Roborock passe la seconde avec une nouvelle génération de son aspirateur robot Qrevo Curv et présente de nouveaux aspirateurs balai et une station de charge associée.
Le Qrevo Curv est un aspirateur robot particulier dans la gamme grand public du constructeur. Avec sa station toutes en rondeur, le produit semble avoir conquis les consommateurs, et la marque a décliné son format ces derniers mois. Il était malgré tout temps de passer la vitesse supérieure, et quelle meilleure période que l'IFA de Berlin pour présenter le Qrevo Curv 2 Pro, la nouvelle génération de cette gamme très appréciée. Évidemment, il était impossible pour le constructeur de casser ce qui marche, et le Curv 2 Pro ressemble beaucoup à ses prédécesseurs, mais sous le capot, les évolutions sont nombreuses pour améliorer la qualité du nettoyage du sol. En parallèle, Roborock introduit une toute nouvelle gamme d'aspirateurs balai pour tout ceux souhaitant encore faire le ménage, mais sans efforts malgré tout.
Moins de 8 cm d'épaisseur pour se glisser sous tous les meubles ou presque
Le Curv 2 Pro adopte comme bon nombre de modèles de la gamme du châssis AdaptiLift, capable d’élever ou d’abaisser le robot selon les surfaces. Cette conception lui permet de maintenir un contact optimal sur des tapis allant jusqu’à 3 cm d’épaisseur, mais aussi de franchir des seuils de 4 cm. Dans les environnements encombrés, le robot ajuste indépendamment ses roues pour se libérer lorsqu’il est bloqué, améliorant sa capacité à se déplacer dans des espaces complexes.
Côté puissance, Qrevo a intégré un moteur HyperForce de 25 000 Pa (contre 22 000 Pa pour le dernier Qrevo Curv X), associé à un système de double serpillière exerçant une pression de 12 N. Les patins peuvent être retirés automatiquement dans la station pour éviter d’humidifier les tapis.
Pour compléter cet ensemble, l’appareil reste parmi les plus compacts de sa catégorie avec seulement 7,98 cm de hauteur. Il abaisse son capteur LiDAR pour passer sous les meubles bas et ajuste sa trajectoire pour nettoyer des zones difficilement accessibles, une caractéristique que l'on avait vu notamment sur le Saros 10 en début d'année.
Le Curv 2 Pro est accompagné d’une nouvelle station de charge et d'entretien. Elle lave les serpillières à l’eau chaude jusqu’à 100 °C, les sèche à 55 °C pour éviter les mauvaises odeurs, et nettoie sa base elle-même à l’eau chaude. Elle assure aussi le remplissage automatique du réservoir en eau et un séchage du sac à poussière pour limiter l’humidité résiduelle. La conception amovible de la base facilite par ailleurs son entretien.
Le robot embarque enfin une reconnaissance d’obstacles par IA, capable d’identifier plus de 200 objets, des câbles aux jouets en passant par les déjections animales.
La date de sortie et le prix n'ont pas été communiqués par la marque, qui évoque le mois d'octobre pour nous donner plus de précisions. On vous tiendra au courant dès que l'on en saura plus.
Avec la série H60, Roborock débarque en force sur le secteur de l'aspirateur balai
Roborock renforce sa présence sur le marché des aspirateurs balais avec l’arrivée des séries H60 et H60 Hub, dévoilées à l’IFA 2025. Ces nouveaux modèles intègrent une station de vidage automatique capable de transférer la poussière dans un sac scellé en seulement dix secondes, tout en rechargeant l’appareil. Selon les versions, les sacs affichent une capacité de 2 à 3 litres, offrant jusqu’à 60 à 100 jours d’autonomie avant remplacement. La station a également été pensée pour le confort : sa hauteur ergonomique évite de devoir soulever l’appareil, et certains modèles proposent même un espace de rangement pour les accessoires. L’ensemble vise à simplifier le quotidien et à réduire la charge mentale liée à l’entretien.
Sur le plan technique, la gamme couvre plusieurs besoins. Le modèle Ultra atteint 210 AW de puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur et jusqu’à 90 minutes d’autonomie, tandis que le Pro propose 170 AW pour 80 minutes et que le Hub, plus compact, offre 115 AW pour 60 minutes. Tous reposent sur des batteries amovibles et certifiées par TÜV Rheinland pour leur fiabilité. La série H60 classique introduit de son côté un manche pliable à 90°, permettant d’accéder aux recoins difficiles et aux espaces sous les meubles bas. Avec ces annonces, Roborock entend se positionner face aux références du segment premium, en combinant puissance, praticité et innovations ergonomiques.
Roborock n’a pas encore communiqué officiellement le tarif ni la date de lancement des séries H60 et H60 Hub. La marque précise que ces informations seront partagées ultérieurement, probablement à l’approche de la commercialisation.