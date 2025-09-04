Le Curv 2 Pro adopte comme bon nombre de modèles de la gamme du châssis AdaptiLift, capable d’élever ou d’abaisser le robot selon les surfaces. Cette conception lui permet de maintenir un contact optimal sur des tapis allant jusqu’à 3 cm d’épaisseur, mais aussi de franchir des seuils de 4 cm. Dans les environnements encombrés, le robot ajuste indépendamment ses roues pour se libérer lorsqu’il est bloqué, améliorant sa capacité à se déplacer dans des espaces complexes.

Côté puissance, Qrevo a intégré un moteur HyperForce de 25 000 Pa (contre 22 000 Pa pour le dernier Qrevo Curv X), associé à un système de double serpillière exerçant une pression de 12 N. Les patins peuvent être retirés automatiquement dans la station pour éviter d’humidifier les tapis.