iRobot n'est plus le colosse qu'il était autrefois. Si la marque pionnière sur le marché de l'aspirateur robot représentait il y a quelques années près d'une vente sur deux sur le marché français, l'américain a été rattrapé, voire dépassé, par ses concurrents chinois. Plus agressifs d'un point de vue tarifaire, plus innovants aussi, ces nouvelles marques ont taillé des croupières à iRobot, qui n'a pas su suivre la cadence imposée. La tentative de rachat d'Amazon n'a pas arrangé les choses, et il était urgent pour le constructeur de réagir. C'est chose faite avec non pas un, mais cinq nouvelles références et huit appareils au total en comptant les différents coloris noir ou blanc, qui rejoignent la gamme Roomba, et s'adressent directement au plus large public.