iRobot revient véritablement en force en cette année 2025. Après des derniers mois très compliqués, qui ont vu les parts de marchés et les ventes du constructeur fondre comme neige au soleil, la marque américaine a revu de fond en comble sa stratégie avec une toute nouvelle ligne d'aspirateurs robot laveurs. Non content d'avoir présenté des Roomba à tous les prix, iRobot n'avait pas abattu toutes ses cartes et présente aujourd'hui le Roomba Max 705 Vac, un appareil pensé pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Au programme, un aspirateur robot plus classique pour la récupération des poils et des gros déchets.