Pour repérer les objets et établir la cartographie, le Roborock Saros Z70 abandonne le bon vieux capteur laser pour un ensemble baptisé StarSight Autonomous System 2.0. qui comprend un capteur ToF et des caméras RGB, le tout assisté par intelligence artificielle. Le système offrirait de bien meilleurs résultats pour la détection des obstacles avec 108 objets différents reconnus. Un laser vertical est aussi de la partie pour détecter les câbles sur le sol et éviter au robot de monter dessus et de les abîmer, un souci récurrent dans cette catégorie de produits.